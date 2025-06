Tech

Hatvan pályaművet díjazott, az egyetemisták felé nyit a Neumann Társaság

Az elmúlt évtizedek általános és középiskolás diákokat támogató aktív tehetséggondozó tevékenysége után az idei évtől a Neumann Társaság (NJSZT) az egyetemisták és a digitális technológiákat, a mesterséges intelligenciát aktívan használó kutatók felé nyit. Ennek egyik első lépése volt az a díjátadó, amelyen a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia húsz, a társaság által támogatott tagozata díjazott pályaműveinek szerzőit jutalmazták. 2025.06.10

A Nemzeti összetartozás napján, június 4-én, az Aranytíz Kultúrházban díjazta a Neumann Társaság azt a közel hatvan tehetséges hallgatót, akik a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), a magyar felsőoktatás legnagyobb tudományos seregszemléjén bemutatott pályamunkáikkal dobogós helyezést szereztek a társaság által támogatott tagozatokon.



A társaság még április végén fogadott örökbe húsz OTDK-tagozatot, amelyek között nem csak klasszikus értelemben vett számítógéptudományi területek (úgy mint az Informatikatudományi szekció) kaptak helyet, hanem a Neumann-i örökségből inspirálódva, a számítástudomány, technológia, matematika és mérnöki tudományok diszciplínáit a saját tudományterületükön alkalmazó szekciók tagozatai, úgymint: Biológia, Fizika, Földtudományok és Matematika, Had- és Rendészettudomány, Közgazdaságtudomány, Műszaki Tudomány, Orvos- és Egészségtudomány, Tanulás és Tanításmódszertani és Testnevelési szekciók.

Fiatal egyetemisták pályamunkáit díjazták

Az NJSZT a húsz kategóriában három-három pályamű készítőit díjazta arany, ezüst, illetve bronzfokozatú oklevéllel, pénzjutalommal - ezen kívül a megjutalmazottak egy éven át tagdíjmentesen csatlakozhatnak a Neumann Társasághoz.



A díjakat Prof. Dr. Kovács Levente, a Neumann Társaság elnöke és Dr. Kertész Gábor, a társaság alelnöke adta át a megjelent a pályaművek szerzőinek, a rendezvényt Képes Gábor, az NJSZT ügyvezető igazgatója moderálta.



Valamennyi díjazott pályamű közös nevezője az az algoritmikus gondolkodásra, az adatok, modellek és rendszerek iránti érzékenységre nyitott szemlélet, ami nem csupán elegánsan alkalmazott technikai tudásra szorítkozik, hanem tükrözi a 21. század világlátását és kutatási nyelvét, megkövetelve a multidiszciplináris megközelítést, a csapatmunkát és a nyitott gondolkodást – mindezeket a társadalom szolgálatában.

Egyetemisták felé nyit a Neumann Társaság

A díjátadón Prof. Dr. Kovács Levente elnök köszöntőt mondott, amelyben kiemelte, hogy a hagyományteremtő rendezvény része a tavaly megválasztott új elnökség egyik stratégiai célkitűzésének: a társaság fiatalításának, az egyetemista korosztály megszólításának, a friss és ambiciózus szakemberek, innovatív kutatók bevonásával a közös munkába, a megteremtett tudás társadalmasításával.



„Társaságunk számít rátok, a fiatal generációra – szeretnénk átadni tapasztalatainkat és tudásunkat, veletek gondolkodni, alkotni, szervezni és közösen formálni a tudomány világát. A tudományos utánpótlás támogatása a jövőbe vetett hitünk legőszintébb formája, hisszük, hogy a ma felfedezett tudás és elkötelezettség teremti meg a holnap innovációit és társadalmi fejlődését.



A ma jelen lévő díjazottak közül sokaknak a most elismerésben részesült pályaműve az első tudományos megmutatkozása. Időt és energiát fordítottatok egy olyan projektre amellyel letettetek valami pluszt az asztalra. Közöttetek ott vannak a jövő tudományos közösségének vezetői, újítói, inspirálói, akikre szükségünk van – nemcsak nekünk, hanem az országnak és a világnak is” – fogalmazott a társaság elnöke.

Tehetséggondozás egy magasabb szinten

A Neumann Társaságot a megjelent díjazottaknak Dr. Kertész Gábor, az NJSZT alelnöke mutatta be, szót ejtve széleskörű szakmai tevékenységéről, a digitális írástudás terjesztése terén vállalt szerepéről, szakmai közösségeiről és az elmúlt évig a középiskolás szintig terjedő tehetséggondozó tevékenységéről. Az alelnök üdvözölte, hogy az OTDK-tagozatok legtehetségesebbjeinek támogatásával, úgymond szintet lépve, az akadémiai tehetséggondozás irányába is nyit a társaság.



A Neumann Társaság és az Országos Tudományos Diákköri Tanács együttműködése azért is fontos, mert a tudományos diákköri konferenciáknak évek óta missziója a középiskolások megszólítása és érdeklődésük felkeltése a tudományos kutatások iránt, határon innen és határon túl, amely egyezik a Neumann Társaság tehetséggondozási törekvéseivel. Ennek keretében az idei OTDK-n is részt vettek középiskolások saját tudományos eredményeiket bemutatva az egyetemisták és főiskolások között, illetve megfigyelőként.