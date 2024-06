Tech

A külföldi mobilhasználat szabályaira hívja fel a figyelmet az NMHH

Az NMHH kommunikációs igazgatóságának közlése szerint egy uniós rendelet szabályainak köszönhetően ma már szinte korlátok nélkül lehet használni a mobiltelefonokat az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban (az EU tagállamai mellett Izlandon, Norvégiban és Liechtensteinben).



A fogyasztói tudatosság azonban továbbra is elengedhetetlen: figyelmetlenségből akár több millió forintba is kerülhet a mobiltelefon használata a külföldi nyaraláson, és ehhez Európát sem kell elhagyni - írták, hozzátéve, hogy akár már pár perc Instagram-használat is több mint százezer forintba kerülhet, de a háttérben futó alkalmazások is súlyos költségekkel járhatnak.



Kifejtették, hogy az EGT-n kívüli országokban a magyarországinál általában jóval magasabb díjszabással lehet telefonálni, a tagállamokban azonban az uniós roamingrendeletnek köszönhetően a "Mobilozz úgy, mint otthon" elve érvényesül. Ennek köszönhetően ha egy európai nyaralás helyszínéről hazatelefonálunk a családtagoknak vagy Olaszországban járva felhívjuk a Görögországban élő barátokat, ezt a Magyarországon megszokott díjakon lehet megtenni.



Az EGT-n belüli roamingdíjak számításának alapja a hálózaton kívüli percdíj, vagyis ha az előfizetőnek olyan díjcsomagja van, amellyel itthon valamennyi hálózatra díjmentesen lehet telefonálni, ezt roaminghelyzetben is meg lehet tenni.



Ha azonban itthon például csak a saját szolgáltató előfizetőivel lehet ingyenesen beszélni, a hálózaton kívüli telefonhívásoknál azonban 30 forintos percdíjat kell fizetni, akkor roaminghelyzetben is ezekkel a feltételekkel lehet telefonálni.



A hívások fogadásáért a szolgáltatók nem számíthatnak fel díjat - jelezték.



Úgy folytatták: mobilinternetezéskor főszabály szerint a hazai adatkeretüket használhatják a felhasználók "barangolás" közben is, korlátozás és felár nélkül, azonban korlátlan vagy olcsóbb díjcsomagok esetén a szolgáltatók meghatározhatnak egy külön roaming adatkeretet, ebben az esetben csupán ennek erejéig lehet mobilnetezni a külföldi tartózkodás alatt.



Az utazás előtt emiatt érdemes ellenőrizni a rendelkezésre álló díjcsomag roaming adatkeretét a szolgáltatónál vagy annak applikációjában, és ha ez elfogy, kiegészítő adatkeretet lehet vásárolni.



Amikor valaki belép egy másik országba, a szolgáltatónak SMS-ben kell tájékoztatnia az adott országban érvényes roamingdíjakról és egy korlátot is biztosítania kell: a számla ilyenkor nem haladhatja meg az 50 eurót.



Ha az előfizető eléri ezt a limitet, a szolgáltatónak korlátoznia kell a forgalmat, amíg nem kéri a szolgáltatás további rendelkezésre bocsátását. Mind a díjszabásról szóló tájékoztatás, mind a limit bármikor lemondható, illetve újból kérhető - írták.

Jelezték, hogy az EGT-n kívüli országok határainál, például az ukrán vagy szerb határnál érdemes odafigyelni a "szándékolatlan" roamingra is: automatikus hálózatválasztás esetén ugyanis a telefon átkapcsolhat egy EGT-n kívüli külföldi szolgáltató hálózatára is, mert annak jele adott esetben belföldön is erősebb lehet a hazai szolgáltatóénál.



Ez váratlanul magas roamingdíjakkal járhat, ráadásul eközben a telefon háttérben futó alkalmazásai akkor is nem kívánt adatforgalmat generálhatnak, amikor egyébként nem használják a készüléket: egy időjárás-frissítés például akár 9500 forintba is kerülhet, pár perc Instagram-használattal pedig már akár százezer forint feletti roamingdíjat is generálhat.



Az utazások során érdemes odafigyelni a műholdas hálózatokra is, amelyek igénybevételéért a szolgáltatók rendkívül magas díjakat számlázhatnak.



Az NMHH-hoz már fordultak panasszal olyan előfizetők, akik repülőn utazva több százezres, akár milliós adatforgalmat hoztak létre tudtukon kívül.



Olyan eset is előfordult, amikor egy kikötőben sétálva egy felhasználó eszköze műholdas hálózathoz csatlakozott, emiatt pedig a felhasználónál akaratán kívül mintegy négymillió forintnyi adatforgalom keletkezett.



Ezen hálózatokra akkor sem vonatkozik a "Mobilozz úgy, mint otthon" elve, ha uniós tagállamok területén tartózkodik az előfizető.



Bár kérhetik a szolgáltatónál az ilyen csatlakozások tiltását, ez nem mindig automatikus, ezért érdemes előre tájékozódni a nem kívánt költségek kivédéséért.



A szolgáltatónak az ilyen csatlakozásokkor is tájékoztató SMS-t kell küldenie - közölték.



Azért, hogy az utazók elkerüljék a nem szándékos roaming költségeit, érdemes kikapcsolni okoseszközeiken az automatikus hálózatválasztást és kézileg kiválasztani az általuk preferált hálózatot, valamint a kikötők közelében és a kockázatos határvidékeken aktiválhatják a repülőgép-üzemmódot is - tanácsolták.



Megemlítették, hogy a témáról Orosz Brigitta, az NMHH hatósági osztályának vezetője a https://youtu.be/5vsIxBvUqOo linken elérhető videóban beszél.