Yettel feltöltőkártyások adatait akarják megszerezni online csalók

A hamis weboldal eredetinek tűnő Yettel weboldalként jelenik meg a Google találati eredmények első szponzorált találataként. 2024.06.03 16:50

Yettel feltöltőkártyás ügyfeleket célzó csaló weboldal bukkant fel az interneten, amelynek célja, hogy megszerezze az egyenlegfeltöltést kezdeményező ügyfelek bankkártya-adatait - hívta fel a figyelmet a Yettel Magyarország.



A vállalat tájékoztatása szerint a hamis weboldal megtévesztésig hasonlít a szolgáltató eredeti weboldalára, de a címsorban yettell.com szerepel, azaz két "l" betű, és ".com" végződésű a webcím. Bár a felület teljes mértékben a Yettel arculati elemeit használja, átverésről van szó. A Yettel saját mobilinternet-hálózatán kizárta a csaló weboldal elérhetőségét - jelezték.



Az ügyfelek megtévesztésében az is közrejátszik, hogy a hamis weboldal eredetinek tűnő Yettel weboldalként jelenik meg a Google találati eredmények első szponzorált találataként - itt még helyes webcímet mutatva -, így a kattintásig szinte nem is állapítható meg, hogy csalásról van szó, és egy hamis, csaló weboldalra vezet a link.



A Yettel kéri ügyfeleit, hogy feltöltőkártyás egyenlegfeltöltéshez a biztonságos Yettel alkalmazást, vagy webes egyenlegfeltöltés esetén a szolgáltató hivatalos weboldalát keressék fel a https://www.yettel.hu/feltoltes címen.