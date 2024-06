Háború

Kína gépfegyverrel felfegyverzett robotkutyákat mutatott be - videó

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg a legfejlettebb katonai képességei közül mutatott be néhányat a Kambodzsával közös, csütörtökön véget ért gyakorlatokon. A katonák által alkalmazott fegyverek listáján többféle katonai robot szerepelt, köztük egy kutyaszerű, távirányítású, támadófegyverrel felszerelt eszköz.



Az „intelligens felszerelések”, köztük mindenféle robotok és pilóta nélküli légi járművek álltak az Arany Sárkány 2024 gyakorlatok középpontjában - közölte a kínai CCTV állami műsorszolgáltató egy e héten közzétett videóriportban. A videóban többféle távirányítású robotot mutattak be, amelyeket a legkülönbözőbb feladatokra használnak, beleértve a felderítést, a célpontok felderítését, sőt a támadási műveleteket is.



A 15 kilogramm súlyú felderítő robot „kutyák” két és négy órán keresztül képesek működni, és valós idejű videoátvitelt biztosítani a csapatoknak - mondta a CCTV-nek az eszköz egyik kezelője. A robotról kiderült, hogy képes gyorsan lefeküdni, ugrani és sík terepen különböző irányokban mozogni. A kínai média szerint az ilyen eszközök képesek megtervezni útvonalukat és kikerülni az akadályokat kezelőik további inputja nélkül.



A robotkutya 50 kilogrammos, nehezebb, a hátára szerelt támadó puskával felszerelt változatát láthatták a kínai hadsereg támadó-műveleti kiképzésén részt venni. A robot elsőként lépett be egy épületbe, egy rohamosztag pedig szorosan mögötte.



Kezelője szerint a fegyverrel felszerelt robotkutya képes lenne helyettesíteni egy katonát egy városi harci műveletben a felderítésben, és elsőként azonosítani az ellenséget és megtámadni egy célpontot. A CCTV által közzétett felvételeken különböző típusú repülő drónok is szerepeltek, köztük egy hatrotoros változat, amely szintén rohamlöveggel van felszerelve.



A drónt úgy mutatták, hogy a gyakorlatok során egy épületet szimuláló kis hangár felett lebegve tüzel a célpontjára.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a kínai hadsereg gyakorlatai során fegyverrel felszerelt robotokat mutatott be. Egy másik, öt hónappal ezelőtt közzétett videón szintén egy hasonló robotkutyát mutattak be, amelynek hátára egy támadó puskát szereltek. Azt a robotot hasonló „előőrs” minőségben használták, amikor a PLA katonái megrohamoztak néhány épületet.



Az amerikai csapatok a jelentések szerint szintén használtak hasonló robotokat a kiképzésük során. Az erről készült videofelvételt a CNN már 2020-ban közzétette. Az amerikai hadsereg modelljét azonban csak felderítő feladatokra használták, hogy felderítsék a veszélyeket, amelyekkel a katonák szembesülhetnek egy ismeretlen környezetben, és nem rendelkezett a videón látható fegyverekkel.



A drónok és a pilóta nélküli rendszerek egyre nagyobb szerepet kapnak a modern konfliktusokban, ahogyan azt Moszkva a Kijevvel szemben fennálló állóháborúban is megmutatta. Az orosz hadsereg rendszeresen közzétett videókat arról, hogy csapatai különböző típusú drónokat használnak az ukrán haditechnikai eszközök, köztük a nyugatról szállított harckocsik és páncélozott járművek megsemmisítésére.



A Lancet családba tartozó kamikaze drónok gyakran szerepelnek a sikeres orosz csapások kapcsán, és különösen több amerikai gyártmányú Abrams harckocsi megsemmisítéséért voltak felelősek.