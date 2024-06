Szellemi tulajdon

SZTNH: a fiatalok kétharmada tudja csak, hogy az MI használata szerzői jogi aggályokat is felvethet

A fiatalok kétharmada tisztában van azzal, hogy a mesterséges intelligencia (MI) használata felvethet szerzői jogi aggályokat, összességében mégis kevesebben vannak, akik fizetnének az ilyen módon előállított tartalmakért, és a megkérdezettek 36 százaléka nem is hallott arról, hogy a MI használatának van szerzői jogi vetülete - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) idei kutatása alapján pénteken az MTI-vel.



A hivatal 2011 óta végez kutatást a 18 és 26 év közötti korosztály szerzői jogi védelem alatt álló digitális tartalmakkal kapcsolatos szokásainak és annak tendenciáinak megismerésére. Az idén először vizsgálták külön a sporteseményeket érintő tartalomfogyasztást, valamint a fiatal felnőttek MI-hez fűződő viszonyát.



A kutatás szerint mesterséges intelligencián alapuló eszközt 10-ből 4 fiatal használt már, 3 pedig találkozott vele, de még nem használta. A használat legnépszerűbb célja a (Chat GPT-vel való) "beszélgetés", de jellemző a dolgozatíratásnál és a munkavégzésnél is.



A felmérésből kiderült az is, hogy a zenehallgatás legelterjedtebb platformja évek óta stabilan a YouTube, jelentősen nőtt ugyanakkor a regisztrációhoz kötött zenei streaming szolgáltatások használata a fiatal korosztály körében.



Továbbra is dobogós helyen áll a Spotify, amelynek a célcsoport 46 százaléka volt regisztrált felhasználója. A streaming alapú zenei szolgáltatásokért a fiatalok több mint fele hajlandó fizetni is.



Az internetes rádió streaming zenehallgatása nem jellemző a fiatal korosztályra, ugyanakkor az olyan nem zenei online tartalmak, mint a podcast fogyasztása a többségre jellemző, azaz tízből hatan hallgatják - közölte a hivatal.



A fizetős streaming platformok használatának előretörése különösen a filmeknél látványos, több mint duplájára, 34-ről 73 százalékra emelkedett használóik aránya 2020-ról 2024-re, az ingyenes streaming használók aránya pedig erőteljes csökkenést mutat.



A sportműsorok 10-ből 7 férfit, míg a nők esetében 10-ből 4-et érdekelnek. Az ilyen tartalmak elsődleges fogyasztási módja a hagyományos TV-s közvetítések nézése, ugyanakkor sokan veszik igénybe a TV-csatornák internetes streamjeit is - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.