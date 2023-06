Tech

Az EU új szabályokat javasol a telefonok és táblagépek javíthatósága érdekében

A javaslat célja, hogy segítsen a fogyasztóknak megalapozott, a fenntarthatóságot támogató döntéseket hozni mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok és táblagépek vásárlásakor.

Az Európai Bizottság új szabályokat javasol annak érdekében, hogy a telefonok és a táblagépek tartósabbak, energiahatékonyabbak és könnyebben javíthatók legyenek - tájékoztatott a brüsszeli testület pénteken.



Az uniós bizottság közleménye szerint a javaslat célja, hogy segítsen a fogyasztóknak megalapozott, a fenntarthatóságot támogató döntéseket hozni mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok és táblagépek vásárlásakor.



Az új szabályok értelmében az uniós piacra kerülő okostelefonokon és táblagépeken meg kell majd jeleníteni az energiahatékonysági, a javíthatósági információkat, az akkumulátor élettartamát, a por-, víz- és törésállósági tulajdonságaikat. A jogszabály első alkalommal vezet be kötelező tájékoztatást egy termék javíthatóságáról.



A mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok és táblagépek környezettudatos tervezésére vonatkozó új szabályok között vannak a szétszerelésre és a javításra vonatkozó előírások is, például a gyártók azon kötelezettsége, hogy a pótalkatrészeket 5-10 munkanapon belül a szervizek rendelkezésére kell bocsátaniuk, és a modell uniós piacon való értékesítésének megszűnését követően 7 éven át készleten kell tartaniuk.



A javaslat most az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elé kerül hivatalos jóváhagyásra. Elfogadása esetén, hivatalos közzétételét követően a tagállamoknak 21 hónapos átmeneti időszak áll rendelkezésre, hogy a szabályozást nemzeti jogrendjükbe ültessék - tájékoztattak.