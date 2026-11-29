Időjárás

Az életéért kapaszkodott a szélviharban hánykolódó függőhídon egy turista

Negyvenöt méterrel a föld felett került félelmetes helyzetbe egy német turista, amikor az erős széllökések vadul kilengették az alatta húzódó függőhidat Chilében. 2026.11.29 14:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A chilei Torres del Paine Nemzeti Parkban túrázó Henry Thomas akkor indult át a hídon, amikor még nyugodtnak tűntek az időjárási körülmények. Átkelés közben azonban feltámadt a szél, a függőhíd pedig olyan hevesen kezdett kilengeni, hogy a férfinak minden erejével kapaszkodnia kellett.



„A barátnőm előttem ment át, akkor még nem fújt a szél, és a híd teljesen mozdulatlan volt. Ezért döntöttem úgy, hogy én is átkelnék rajta. Ha akkor ilyen szél lett volna, meg sem próbálom” – mesélte a német túrázó.



A történtek különösen annak fényében aggasztóak, hogy a beszámolók szerint a nemzeti park egyik őre mindössze fél órával a turistacsoport átkelése után lezárta a hidat.