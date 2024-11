Időjárás

Változékony idő várható a hétvégén

Változékony idő várható a hétvégén; a hőmérséklet csúcsértéke vasárnap már 4 és 11 Celsius-fok között várható, de a hóval borított tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. 2024.11.22 08:46 MTI

Pénteken túlnyomóan erősen felhős, borult idő várható, majd a déli óráktól északnyugat felől gyorsan csökken a felhőzet, este már inkább csak a keleti vármegyékben maradhatnak felhősebb körzetek. A csapadékzóna tovább halad délkelet felé, főként az Északi-középhegységben és északkeleten lehet még kisebb havazás, de a déli órákra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, Sopron és a Bakony környékén akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.



Szombaton többnyire napos idő várható, reggel-délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, ezekből helyenként hózápor is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a hóval borított tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és plusz 7 fok között valószínű.



Vasárnap délen napos vagy fátyolfelhős lesz az ég. Észak felé haladva egyre nagyobb területen lehet vastagabb a felhőtakaró, az Északi-középhegység térségében az erősen felhős, illetve borult, párás helyek lesznek túlsúlyban, de számottevő csapadékra kicsi az esély. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül, délnyugaton helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a hóval borított tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A maximum 4 és 11 fok között valószínű, de az Északi-középhegység tágabb térségében ennél több fokkal hidegebb is lehet - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.