Időjárás

Jelentős károkat okozott a vihar Szerbiában

Hatalmas viharral ért véget a több napig tartó hőhullám Szerbiában, az éjszaka és a reggeli órákban lecsapó vihar jelentős károkat okozott országszerte, a legtöbb kár Belgrádban és környékén keletkezett.



A szél fákat csavart ki, tetőket tépett le és lyukasztott át, a nagy mennyiségű csapadék pedig elárasztotta az utcákat. A lehűlés több helyen jégesővel érkezett. Belgrád egyes részei hosszabb időre áram nélkül maradtak, és több, az utcán parkoló gépjárművet rongáltak meg a letört ágak és kidőlt fák. Az utcákon hömpölygő víz a szerb fővárosban a közlekedésben is fennakadásokat okozott. A Belgrádhoz közeli Szendrőn (Smederevo) villámcsapás következtében kigyulladt egy ház.



Az országos meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint kedden is heves viharokra lehet számítani, és rövid idő alatt ismét nagy mennyiségű csapadék eshet.



Szerbiát megelőzően a heves nyári vihar Szlovénián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán is végig söpört.