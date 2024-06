Időjárás

A hétvégén visszatér a kánikula

Péntek délután még többfelé lehet zápor, felhőszakadással kísért zivatar, de a hét végén már csak elvétve kell erre készülni. Visszatér a kánikula, és a sok napsütés mellett vasárnap már 31-37 Celsius-fok között alakulnak a maximumok.

Pénteken a reggelre képződött pára, köd megszűnik, a rétegfelhőzet szakadozik és ismét egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés a napsütés mellett. A déli óráktól újra nő a záporok, felhőszakadással kísért zivatarok esélye, amelyek legkevésbé a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon valószínűek. Este már keletebbre is csökken a csapadékhajlam. Erős, viharos széllökések csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27-32 fok között valószínű.



Szombaton napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Északkeleten, keleten helyenként, másutt legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum általában 16-22, a maximum-hőmérséklet 29-34 fok között várható.



Vasárnap is napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel és inkább csak északon, északnyugaton valószínű néhol zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a délkeleti, majd délnyugati szél. A hajnali 17-23 fokról 31-37 fok közé melegszik fel a levegő - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.