Időjárás

Vihar - OKF: házakat tett lakhatatlanná az éjszakai vihar Kelet-Magyarországon

Több ház is lakhatatlanná vált az éjszaka folyamán a Dunától keletre átvonult viharzóna okozta károk miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-vel.



Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint reggelig országszerte 240 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, jellemzően Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben.



A katasztrófavédelem munkatársainak legtöbbször kidőlt fák, letört ágak miatt kellett vonulniuk, de több lakóépület is megrongálódott - tette hozzá, jelezve: Csongrádban és Szabolcsban okozta a legsúlyosabb károkat a vihar.



A szóvivő elmondta: volt, ahol a jég, máshol a szél okozott kárt, illetve több épületbe, így Mórahalmon egy tanyába és Sajókápolnán egy családi házba is villám csapott, míg Békéssámsonban egy villám sújtotta fáról terjedt át a tűz egy ingatlanra.



Buj településen két utcában jégeső rongált meg lakóépületeket, amelyek közül két ház lakhatatlanná vált, azokból hat embert kellett kiköltöztetni. Ibrányban egy családi ház tetőszerkezete ugyancsak olyan súlyosan megsérült, hogy az ott lakó két embernek el kell elhagynia otthonát - közölte.



Mukics Dániel szerint sok helyen pincék, alagsorok kerültek víz alá, a nyíregyházai kórház pincéjéből is jelentős mennyiségű esővizet kellett kiszivattyúzniuk a tűzoltóknak.