Időjárás

Meteorológia: szombaton megdőlt a napi melegrekord és a napi csapadékrekord

Szombaton megdőlt az országos napi melegrekord és a napi csapadékrekord is - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.



Azt írták: szombaton megérkezett Magyarországra a kánikulát letörő hidegfront, amely az ország déli, illetve keleti területeit érte el a legkésőbb, itt napközben még sokfelé szökött 30 Celsius-fok fölé a délutáni csúcshőmérséklet.



Derekegyházon 37,7 fokkal tetőzött a hőség, amivel meg is dőlt a napi legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja. A korábbi napi szélsőérték 37,6 fok volt, amelyet 2000-ben Tiszaroffon regisztráltunk - írták.



Hozzátették, az enyhülést hozó hidegfrontot az eső mellett heves záporok és zivatarok is kísérték, utóbbiak felhőszakadással, helyenként jégesővel is társultak.



A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, méghozzá olyan sok, hogy a Tokaj állomáson mért 121,3 milliméterrel új napi csapadékrekord is született - közölték. Felidézték: az eddigi csúcstartó Drégelypalánk volt, 107,5 milliméterrel, amelyet 1999-ben rögzítettek.