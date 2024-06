Időjárás

Meteorológia: szombaton heves zivatarok alakulhatnak ki a délkeleti, keleti országrészben

Szombaton napközben elsősorban az ország délkeleti, keleti felén valószínű zivatarok kialakulása, és akár heves zivatarok is lehetnek - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán péntek este.



Azt írták: péntek este kis eséllyel a délnyugati, nyugati határ mentén, majd éjszaka elsősorban az északi országrészben fordulhatnak elő zivatarok. Szombaton napközben elsősorban az ország délkeleti, keleti felén valószínű zivatar, és nagy területen, akár több hullámban heves zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat általában viharos, óránkénti 60 kilométeresnél erősebb szél, intenzív csapadék és jégeső kísérheti, heves zivatar esetén erősen viharos, óránkénti 90 kilométeresnél is erősebb széllökés, nagy méretű jég és felhőszakadás fordulhat elő. Az előrejelzés szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka sem csillapodik a zivatartevékenység.



A HungaroMet Zrt. felhívta a figyelmet arra, hogy az időjárási helyzetre tekintettel akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják.



Közölték azt is, hogy az éjszaka érkező hidegfront hatására az ország északi, északnyugati felén megszűnik a hőség, de a Dunántúl délkeleti részén, valamint az Alföldön északnyugatról délkelet felé haladva egyre magasabb középhőmérséklet valószínű, elsősorban Csongrád-Csanád és Békés vármegyében a napi középhőmérséklet értéke meghaladhatja a 29 Celsius-fokot.