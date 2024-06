Időjárás

A hétvégén is meleg, kora nyári idő várható, záporokkal, zivatarokkal

A hétvégén is meleg, záporos-zivataros, kora nyári idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 30 Celsius-fok körül alakul, de vasárnap a déli országrészben akár 34 fok is lehet. 2024.06.07 07:49 MTI

Pénteken a napsütést időnként nyugatról kelet felé haladó vastagabb felhőtömbök zavarják, emellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés is. Többfelé számítani kell záporra, zivatarra, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. Tőlük függetlenül inkább csak helyenként élénkülhet meg az időközben egyre többfelé északnyugatira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-32 fok között valószínű.



Szombaton a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, majd a délutáni, esti óráktól nyugat, északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, amelyek éjjel kelet felé vonulnak. A délelőtti órákban csak egy-egy zápor valószínű, délután, este főleg a Dunántúlon, éjjel többfelé, majd egyre inkább a keleti tájakon alakul ki záporeső, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csupán zivatarban erősödhet meg a szél. A minimum-hőmérséklet 12-20, a maximum 27-32 fok között várható.



Vasárnap reggelig több helyen, napközben elszórtan záporeső, zivatar kialakulhat, nagyobb eséllyel északon, északkeleten, de nyugaton sem kizárt a csapadék. Napközben a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütésre lehet számítani, de helyenként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Sokfelé megélénkül a déli, délnyugati szél, zivatarban erős vagy viharos lökések is várhatók. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28-34 fok között várható, délen lesz a melegebb.