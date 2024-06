Az Egyesült Államok középső részén tovább emelkedett a hétvégi viharok halálos áldozatainak száma

Vihar

Az Egyesült Államok középső részén tovább emelkedett a hétvégi viharok és tornádók halálos áldozatainak száma, és a sérültek száma is jóval meghaladta a százat hétfőre. 2024.06.05

A hétfői összesítés szerint legkevesebb 20 ember vesztette életét Texas, Oklahoma, Arkansas és Kentucky államban a szombat éjszaka és vasárnap reggel kialakult ítéletidőben.



Texas északi részén, Dallas közelében heten haltak meg, és több mint százan megsérültek, a legtöbben, amikor egy autópálya-pihenő, és benzinkút épületegyüttesében kerestek menedéket, amelyen tornádó haladt keresztül - közölte a Cooke megyei rendőrfőnök. Ray Sappington arról is beszámolt, hogy a halottak között két gyerek van. A szomszédos Denton megyében a tornádó számos lakóházat döntött össze, és nyaralóautót rongált meg, illetve kapott a levegőbe Lake Ray Roberts Marina településen, ami egy helyi tó partján épült pihenőváros. Greg Abbot kormányzó az állam négy megyéjét nyilvánította katasztrófasújtotta területté.



Arkansas államból legkevesebb nyolc ember halálát kötik a viharzóna átvonulásához. Szerte az állam területén többen tornádókban lelték halálukat, mások a súlyos vihar következtében, és sokan megsérültek a hatóságok közlése szerint. A viharok következményeként az állam több városában gázszivárgásról érkeztek jelentések, ezért arra kérték a lakosságot, hogy amennyiben gázszagot éreznek otthonukban, azonnal hagyják el az épületet, és riasszák a hatóságokat.



Oklahoma állam északkeleti részén két halálos áldozatról és több sérültről számoltak be a vészhelyzet-kezeléssel foglalkozó hatóságok.



A viharcella útjába eső Kentucky államból is több halálos áldozatról érkezett jelentés. Volt, akinek fa dőlt a házára és így vesztette életét. Andy Beshear, az állam kormányzója öt megye egyes területein hirdetett vészhelyzetet.



Az Egyesült Államok fegyveres erőinek kötelékében elesett emberek előtt tisztelgő nemzeti ünnep, a május utolsó hétfőjén tartott Emlékezet Napja hosszú hétvégéjén pusztító viharok következményeként vasárnap mintegy 300 ezer háztartás volt áram nélkül az Egyesült Államok középső államaiban.