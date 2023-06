Közlekedés

Mávinform: megjavították a biztosítóberendezéseket a Debrecen-Záhony vonalon

Megjavították a meghibásodott biztosítóberendezéseket a Debrecen-Ebes, valamint Hajdúhadház és Újfehértó között is a vasúttársaság szakemberei, így a vasúti vonalakon fokozatosan csökkennek a késések, az InterCity vonatok továbbra is 40-60 percet késnek - közölte a Mávinform szombat este az MTI-vel.



Már nem kell átszállni pótlóbuszokra a Debrecen-Nyíregyháza szakaszon, az éjszaka pedig helyreállhat a menetrend szerinti közlekedés a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, valamint a Nyírség és a Tokaj InterCity vonatok esetében is - tájékoztattak.