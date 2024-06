Életmód

Budapest Pride - Idén is megtartották az LMBTQ közösség és támogatóik felvonulását

Szombaton tartották meg az LMBTQ közösség és támogatóik felvonulását a Budapest Pride rendezvénysorozat keretében a fővárosban. 2024.06.22 21:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szivárványos zászlókat lobogtató menet a Podmaniczky utcából indult a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon a Városligetbe, a Vajdahunyad vára előtti zöld területen felállított színpadhoz, ahol Karafiáth Orsolya költő, műfordító unalmasnak nevezte azt, hogy mindig küzdelemről, bántásról és kirekesztésről kell beszélni. Bírálta a kormányt, amely mindent megtesz azért, hogy a homofób hangok hallhatóak legyenek.



A "Vedd vissza a jövőd" mottóval útjára indult menetben öt teherautóról szólt a zene, a részvevők pedig a teherautók platóján és a tömegben táncoltak. A demonstráción a Magyar Kétfarkú Kutya Párt külön járművel vett részt. A menetben feltűnt a Demokratikus Koalíció szivárvány színű molinója is.



A demonstrációt támogató országok magyarországi külképviseleteinek munkatársai egy "Diplomats for pride" feliratú molinó mögött meneteltek. A demonstrálókkal tartott David Pressmann budapesti amerikai nagykövet és Karácsony Gergely főpolgármester is.



A rendfenntartók ezúttal sem kordonozták le a menet útvonalát. Néhány ellentüntető a Dózsa György útnál tűnt fel, "Bűn nem lehet büszkeség tárgya", "Stop LMBTQ pedofília" és "A házasság Magyarországon 1 férfi és 1 nő szövetsége, nyugodjatok bele" feliratú transzparenseket tartva a magasba.



A felvonulóktól, akik az Andrássy út felől érkeztek a Hősök terére és tartották magasba a molinókra írt üzeneteit a bejelentett ellendemonstrációt tartó CitzenGO. A madridi alapítású nemzetközi konzervatív lobbiszervezet egyik üzenete az volt, hogy "A csendes többség a hazájára büszke". A nagyobbik molinón pedig ez állt: "Megvédjük gyermekeinket az LMBTQ érzékenyítéstől, agymosástól".



Teleki Béla, a CitizenGo programfelelőse az MTI-nek elmondta, azért jöttek, hogy kifejezzék, Magyarországon a csendes többség a hazájára és a családjára büszke. Mint fogalmazott, meg kívánják akadályozni, hogy az LMBTQ ideológia beférkőzzön a családokba, megmételyezze a társadalmat.



Kifejtette: remélik, hogy jelenlétük és üzeneteik hatással lesznek a menetelőkre, továbbá azt is, hogy a külvilág felé nemcsak szervezetüket, hanem a magyar társadalmat is képviselik. Külön kitért arra, hogy transzparenseikkel kifejezetten a gyermekvédelemre hívják fel a figyelmet a Pride radikális követelései ellen, mely szerint a gyermekvédelmi törvényt meg kell szüntetni és átírni az alaptörvény idevágó részét. A CitizenGo aktivistája nyomatékosította, hogy a "gyermekeket meg kell védeni az LMBTQ ideológiától".



A Budapest Pride felvonulás résztvevői a Vajdahunyad váránál felállított színpadon zenészek produkcióit, illetve aktivisták beszédeit hallgathatták meg.