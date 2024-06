Gasztronómia

Fazekas Ádám lett a legjobb fagylaltkészítő mester a Gelato Festival World Ranking világranglistán

Fazekas Ádám, a budapesti Fazekas Cukrászda fagylaltkészítője lett 2024 legjobbja a Gelato Festival World Ranking világranglistáján - jelentették be a verseny szervezői a Rómában tartott sajtótájékoztatón kedden.



Fazekas Ádám kétszázhuszonhét ponttal és három koronával ugrott a nemzetközi dobogó legfelső fokára. A magyar fagylaltkészítő mester 2021-ben megnyerte a Gelato Festival World Masters versenyét, 2022-ben pedig második lett a Gelato Festival World Ranking ranglistáján, amelyen most az élre került.



A sajtótájékoztatón Fazekas Ádám málnával ízesített pisztáciafagylaltját mutatták be, de a nemzetközi ranglista első helyét nem egyetlen alkotással nyerte el.



Az idei második helyezett Giovanni Bonazzi lett az olaszországi Paronából, a harmadik helyen a San Franciscó-i Savannah G. Lee végzett.



A kézműves fagylaltkészítők nemzetközi versenyét 2011 óta rendezik meg: az utóbbi tizenhárom évben több mint nyolcezer fagylaltkészítő mester kreációit vizsgáztatta, kóstolta és pontozta a több száz szakértőből álló zsűri.



Az idén több mint ezerkétszázan indultak a megmérettetésen a világ minden részéből, nemcsak Európából és Észak-Amerikából, hanem Afrikából és Ázsiából is. Ahhoz, hogy felkerülhessenek a nemzetközi ranglistára, a cukrászoknak legalább két éven át különböző eseményeken, bemutatókon, fagylaltfesztiválokon kell részt venniük termékeikkel, amelyekért koronában mért pontokat kapnak.



A fagylaltkészítő mesterek világranglistája a Gelato Festival, a Kézműves Fagylalt-, Cukrászati és Péktermékek Nemzetközi Vására (Sigep-IEG Expo) és az ismert fagylaltgép-gyártó Carpigiani ötletéből indult. A cél a világ több mint 100 ezer kézműves fagylaltozójának feltérképezése és megismertetése volt.



A Gelato Festival nevű kezdeményezés 2010-ben debütált Firenzében, mivel a világ első gelato-receptje a toszkán városban született a sokoldalú Bernardo Buontalentinek köszönhetően. Az építészként is ismert Buontalenti 1559-ben "találta fel" a fagylaltot. Azóta az esemény bővítette határait, először Olaszország többi részén, majd Európában és - 2017 óta - az Egyesült Államokban nyolcvan fesztivált rendeztek.