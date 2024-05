Ifjúság

Egyre több fiatal hívja a telefonos lelkisegély-szolgálatokat

A tapasztalatok szerint megnőtt azoknak a fiataloknak a száma Magyarországon, akik a telefonos lelkisegély-szolgálatoktól kérnek segítséget - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára.



Nagy-Vargha Zsófia a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége által, az országos telefonos nap alkalmából rendezett konferencián a fiatalok mentális állapota kapcsán fontosnak nevezte az olyan találkozókat, ahol a fiatalok támogatásáról cserélnek véleményt a szakemberek.



A helyettes államtitkár két közelmúltbeli esetet idézett fel, ami rávilágít a téma fontosságára és a debreceni tanácskozás létjogosultságára. Az egyik, amikor egy fiatal lány halállistát vezetett, és késsel támadt a társára, a másik, amikor négy diáklány az iskolában úgy megvert egy 10 éves fiút, hogy életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani.



Nagy-Vargha Zsófia kiemelten fontosnak nevezte a mentális egészség megőrzését, és közölte, ennek érdekében az idén is elindítják a lelki egészség roadshow-t, amelyeken a 13-14 éves gyerekek figyelmét hívják fel a mentális egészség problémáira.



Tavaly az iskolai bántalmazás volt a téma, idén a függőségek kerülnek a középpontba; a drog- és alkoholfüggőség, a dohányzás mellett kitérnek a közösségi médiával, a lájkok számával, a tanulással vagy a munkával összefüggő függőségekre is - jelezte a helyettes államtitkár.



Hozzátette: a roadshow-helyszíneken olyan helyi ifjúsági szervezeteket is megkeresnek, amelyek alternatívát tudnak nyújtani a fiataloknak - akár a digitális függőséggel szemben is - közösségi élmények bemutatásával.



Nagy-Vargha Zsófia megemlítette, hogy a napokban írták ki a gyermek és ifjúsági alapprogramra vonatkozó pályázati csomagot. Immár második éve ezzel is kifejezetten a mentális egészségre fókuszálnak: az Online okosan, offline aktívan című pályázaton azok juthatnak támogatáshoz, akik a fiatalok mentális egészségével foglalkoznak - mondta.



Jelezte azt is, nagy gondot fordítanak az önkéntesek munkájára, az idén elkészül az önkéntes stratégia, új projektként pedig ebben az évben egyetemeken nyitnak önkéntes pontokat abban a reményben, hogy a fiatalok körében is megerősödjön az önkéntes segítés gondolata.



Puskás István (Fidesz-KDNP), Debrecen kulturális alpolgármestere a helyi gondoskodó város programra hívta fel a figyelmet, amelynek keretében önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, önkéntesek összefogásával segítik a szociálisan vagy mentálisan rászorulókat.

Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) elnöke felidézte, hogy 1970-ben a tanácskozásnak helyet adó Debrecenben vezették be az országban elsőként a lelkisegély-szolgálatot.



A mostani konferenciára magyarországi nagyvárosok mellett Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek résztvevők - ismertette Dudás Erika. Utóbbiak kapcsán megjegyezte, hogy a háború időszakában is helytállnak, és folyamatosan biztosítják a telefonos segítségnyújtást a hozzájuk fordulóknak.



A debreceni konferencián jelen levő szakemberek, telefonos lelkisegély-nyújtók plenáris előadások és szekcióülések keretében tekintik át a mentális segítségnyújtással kapcsolatos időszerű kérdéseket.