Egészségügy

NGYSZ: idén is több helyszínen tartanak gyermekfogászati szűrést és szaktanácsadást

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) önkéntes fogorvosai idén is több vidéki városban, a fővárosban és a határon túl is tartanak ingyenes fogászati szűrést és szaktanácsadást gyermekek részére - közölte a szolgálat.



Azt írták, az OTP Bank Fogászati Roadshow keretében szervezett turné első helyszíne idén a Városligeti Gyermeknap volt, második állomása pedig Tatabánya.



A tájékoztatás szerint a szakembereknek évek óta rossz tapasztalataik vannak a gyermekek fogainak állapotáról, hiszen például a tavalyi szűréseken megjelent gyermekek több mint a felének volt szuvas foga. Az NGYSZ és a programot támogató OTP Bank ezért is tartja fontosnak, hogy minden évben egyre több gyermek vegyen részt fogászati szűrésen és szájhigiéniai oktatáson - ismertették.



A közlemény felidézi, hogy az OTP Bank Fogászati Roadshow-nak tavaly tizenegy állomása volt, a Városligeti Gyermeknap mellett Jászberényben, Gyulán, Balatonfenyvesen, Biharnagybajomban, Bábolnán, Telkiben, Hencidán, Fóton, Szentpéterszegen és Makón összesen 3300 gyermek fogazatát nézték át ingyenesen a szakorvosok.



Idén a 31. Városligeti Gyermeknapon csaknem 500 gyermeket vizsgáltak meg az önkéntes fogorvosok, és megállapították, hogy a megjelentek 55 százalékát szükséges kezelni fogszuvasodás miatt. A gyermekek 60 százaléka nyolc éven aluli volt, akadt közöttük olyan, akinek ez volt az első fogorvosi vizsgálata - tájékoztattak.



A turné idei második állomásán múlt csütörtökön Tatabányán a Pólya György Általános Iskola tanulóinak fogait nézték át a szakemberek.



A folytatásban június 22-28. között Balatonfenyvesen, szeptember 1-3-ig Budafokon, a szeptember 18-án kezdődő héten Gyulán, szeptember 28. és október 1. között Fóton, október 5-6-án Debrecenben, míg október 7-15. között Erdélyben tart szűrővizsgálatokat az önkéntes fogorvoscsoport.



Az autóbuszból kialakított mozgó fogászati rendelőt az OTP Bank adományozta a gyermekmentőnek még 1995-ben, és a pénzintézet azóta is szerepet vállal a fenntartásban - emlékeztet a közlemény.



A busz tavasztól őszig járja az országot, a rendszeres fogászati ellátásban nem részesülő gyermekek szűrése és vizsgálata játékos formában zajlik, hogy a kicsik megtapasztalhassák, nem kell félniük a vizsgálattól.

Tekintettel arra, hogy a jármű mostanra elöregedett, az OTP Bank ügyfelei adományát kéri egy új, speciális busz beszerzéséhez, mely a tervek szerint 170-180 millió forintba kerül, és jövő év elején állna munkába.



Az adományozás lehetőségeiről a https://www.otpbank.hu/adomanyozas/aktualis-projektek/nemzetkozi-gyermekmento linken lehet tájékozódni.



A közlés szerint a Fogászati Roadshow-val párhuzamosan elindult az NGYSZ szájhigiéniáról és biztonságos internetezésről szóló oktatása is, amelyet a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkársága támogat. Ennek keretében a leghátrányosabb helyzetben lévő gyermekek, fiatalok száj- és mentálhigiénés oktatást, valamint táplálkozási tanácsokat is kapnak. A dentálhigiénés szakember megmutatja, hogyan néz ki az alapos fogtisztítás, milyen technikával, hány percig tartson a fogmosás. Sok gyermek számára mindez újdonságként hat, mert eddig senki nem mutatta meg nekik a helyes módszert - írták.



Ezenkívül az oktatás során táplálkozási tanácsokat adnak, valamint a mentális egészség megőrzéséhez szükséges információkkal is ellátják a résztvevőket, egyebek mellett a helyes online magatartásra, valamint a világháló veszélyeire is felhívják a figyelmet.



Az előadások ingyenesen megrendelhetők az NGYSZ honlapján, a https://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Felhivasok/Onkentesseg1 linken - olvasható a közleményben.