Egészségügy

Elindult a Semmelweis Help tünetellenőrző alkalmazás és weboldal

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Bemutatták a Semmelweis Egyetem tünetellenőrző alkalmazását és weboldalát; a felsőoktatási intézmény saját fejlesztésű applikációja egy döntéstámogató rendszer a gyermekbetegségekről szülőknek.



Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a szerdai sajtótájékoztatón a Magyarországon eddig egyedülálló fejlesztésről, a Semmelweis Helpről azt mondta, az alkalmazás abban nyújt segítséget, hogy a különböző balesetek, tünetek esetén mi a teendő, hogyan enyhíthetők a panaszok, szükség van-e intézményi ellátásra.



Kiemelte, az applikáció és a weboldal olyan ingyenesen letölthető, lakosságnak szóló felület, amely az egyetem orvosai által összeállított tudásbázison alapul, és több mint 220 gyermekbetegség tüneteit tartalmazza.



A rektor kiemelte, az alkalmazás nem helyettesíti az orvos-beteg találkozást, de informálja a szülőt, hogy a rendszerbe táplált tünetek milyen betegségre utalhatnak, illetve szükséges-e ügyeleti/kórházi ellátás vagy kezelhetők, enyhíthetők a panaszok házilag is.



Úgy fogalmazott: a Semmelweis Egyetem sikerének egyik kulcsa, hogy olyan emberek dolgoznak ott, akiket a napi feladatellátáson túl hajt a kíváncsiság, a tudásvágy és a tenni akarás.



A felsőoktatási intézmény három fő tevékenysége - a gyógyítás, az oktatás és a kutatás - mellett fontos feladatának tekinti a lakossági edukációt is. Az egyetem egy valódi universitas, ahol fontos az értékek átadása és a folyamatosan fejlődés - tette hozzá.



Merkely Béla azt mondta, noha az egyetem több mint 250 éves, nem kell döntenie hagyomány és újdonság között, ezek együttesével kell reagálni a világ változásaira.



Orbán Gábor, a projektet anyagilag támogató Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a digitalizáció mára beépült a mindennapokba, a világhálón elérhető információk hitelességének ellenőrzése azonban egyre nehezebb. Ezért kellenek olyan megbízható, ellenőrzött egészségügyi adatok, mint amilyeneket a Semmelweis Help nyújt.



Hozzátette: vezető európai gyógyszergyárként a Richter számára létfontosságú a terápiás lehetőségek bővítése és az innovatív megoldások keresése, ezért egyértelmű volt, hogy a projekt mögé állnak.



Kovács Eszter, a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatóságának igazgatóhelyettese, a Semmelweis Help ötletgazdája és projektvezetője kitért arra, hogy az Eurostat adatai szerint az unió lakosságának a fele, a magyarok 70 százaléka online szerzi információit a betegségekkel, egészséggel kapcsolatban. Így - tette hozzá - nem mindegy, hogy milyen forrást biztosítanak az embereknek.



Hangsúlyozta: az alkalmazás nem ad diagnózist, nem helyettesíti az orvosi ellátást, de ahhoz támpontot nyújt, hogy tünetegyezés esetén mi a teendő.

Az applikációval egy tünetellenőrzési és egy vészhelyzetprotokollt lehet lefuttatni, előző esetében egy testábrán lehet kiválasztani az adott testrészt és az ahhoz rendelt tüneteket. Ezeken kívül egy szabad szavas kereső is segíti a felhasználót, valamint több tünet - például köhögés, láz, kiütés - együttes megadására is lehetőség nyílik.



Az alkalmazás egyelőre a 18 év alattiak tünetellenőrzésére szolgál, de a jövőben a felnőttekre szabva is szeretnének egy hasonlót létrehozni.



Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája sürgősségi betegellátó osztályának és a Help orvosszakmai részének vezetője kiemelte: az alkalmazás egy döntéstámogató rendszer, nem "telefondoktor", diagnózist nem ad, elsősorban a gyerekek heveny tüneteinek ellenőrzésére használható.



Hozzátette: az applikáció emellett automatikusan tanácsokat ad például a helyes lázcsillapításról, sebkötözésről vagy a fájdalomcsillapítás módszereiről.



A Semmelweis Help alkalmazás két éven át tartó fejlesztés és féléves tesztidőszak eredménye, elérhető a help.semmelweis.hu oldalon, valamint ingyenesen letölthető az alkalmazásáruházakból.



A Richter a projekthez három éven keresztül biztosít nagyságrendileg tízmillió forint támogatást, az egyetem hasonló összeggel állt a fejlesztés mellé.