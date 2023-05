Életmód

Beteg gyermekeknek segít az 'álomfutam'

Fotó: MTI/Mónus Márton

A gyermeknapi rendezvényt a Ments Életet Közhasznú Alapítvány, a Mercarius Flottakezelő Kft., a Cupra és a Drivingcamp Hungary Zrt. közös szervezésében tartották.



Kaspár Attila, a Ments Életet Alapítvány főtitkára az MTI-nek elmondta, a futamon daganatos megbetegedésben, illetve a súlyos légzési és emésztőszervi szövődményeket okozó cisztás fibrózisban és a gerincvelői eredetű izomsorvadást okozó SMA-ban szenvedő gyerekek vesznek részt.



Családjukkal beülnek egy Cupra-autóba, és "instruálják" a kocsi vezetőjét, hogyan haladjon a Drivingcamp akadálypályáján.



A versenyzés mellett több más program is várja a rendezvényre látogató gyermekeket, kipróbálhatják a versenyautó-szimulátort, csillámtetoválást készíttethetnek vagy lufis versenyeken vehetnek részt - ismertette az alapítvány főtitkára.



Megemlítette, hogy a Ments Életet Közhasznú Alapítvány 12 éve segíti a súlyos, életet veszélyeztető betegségben szenvedő, illetve az ezekből gyógyuló gyermekeket és családjaikat.



Kitért arra: a Mercarius Flottakezelő és a Porsche Hungária már régóta támogatja az alapítvány programjait, a mostani rendezvényhez támogatóként csatlakozott a Zengő Motorsport és a Cupra Magyarország is. Hozzátette, hogy a futam iránt nagy az érdeklődés, de sajnos a részvétel lehetősége korlátozott. Most 15 család, megközelítőleg 70 ember van jelen.



Rónai-Horst László, a Mercarius Flottakezelő ügyvezető igazgatója azt mondta, ez a harmadik olyan akciójuk, amikor gyermekeknek segítenek álmaik megvalósításában. Azért nevezik az eseményt álomfutamnak, mert ahogy autóversenyen egy csapat küzd a győzelemért, itt egy család a gyermekük gyógyulásáért - magyarázta.



Rozgonyi Ádám, a Porsche Hungaria Cupra márkaigazgatója arról beszélt, hogy mára az autózás nemcsak mobilitást jelent, hanem élményt is nyújt a gépjárművek vezetőinek, ezért magas felszereltségű Cupra-autókat adtak a rendezvényen az élmények megszerzéséhez.