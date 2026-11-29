Gyász
Mintha csak útnak indulna - megrendítő fotóval emlékezett Viviánára az édesanyja
Mindössze két szóval és egy fényképpel emlékezett elhunyt gyermekére a mezőkövesdi vasúti tragédiában életét vesztő, 18 éves Viviána édesanyja.2026.11.29 18:10ma.hu
„Drága Gyermekem” – írta közösségi oldalán Stószné Nagy Éva, a bejegyzéshez egy fekete és egy összetört szívet illesztve.
A félhomályban készült fényképen Viviána elegáns ruhában, háttal a kamerának, egy autó mellett áll. Alakja kissé elmosódik a sötétben, mintha éppen útnak indulna valahová. A képhez az édesanya The Weeknd Cry For Me című dalát választotta.
Az egykor hétköznapi pillanatot megörökítő fénykép a történtek ismeretében egészen más jelentést kapott.
Viviána november 24-én szenvedett súlyos sérüléseket a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetben. Életéért napokon át küzdöttek az orvosok, ám november 27-én elhunyt.
A gyászoló szülők korábbi bejegyzésükben megköszönték mindazok segítségét, akik véradással, imával vagy más módon támogatták őket gyermekük életéért folytatott küzdelmükben.
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