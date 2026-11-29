Közlekedés
Viviána tragédiája: a komlói vasútbarátok kiálltak Vitézy Dávid mellett
A Komlói Vasútbarátok Köre és az S447 Komló-Dombóvár vasútvonal közössége elfogadhatatlannak tartja, hogy egyes politikai szereplők a mezőkövesdi vasúti tragédia miatt lemondásra szólítják fel a közlekedési minisztert.2026.11.29 18:40ma.hu
A vasútbarátok közösségi oldalukon közzétett állásfoglalásukban részvétüket fejezték ki a tragikus vasúti balesetben elhunyt 18 éves Viviána családjának, egyúttal határozottan kiálltak Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a megkezdett vasútfejlesztések mellett.
Álláspontjuk szerint a magyar vasút elöregedett, korszerű ajtózáródás-visszajelző rendszerrel, úgynevezett zöldhurokkal nem rendelkező járműállománya nem az elmúlt hónapok, hanem az évek, évtizedek óta elmaradt beruházások öröksége.
A közösség szerint visszás, hogy most olyan politikai szereplők kérik számon a vasúti közlekedés biztonságát, akiknek korábban lehetőségük lett volna intézkedni az elavult vasúti kocsik lecseréléséről. Úgy vélik, Vitézy Dávid az új járműbeszerzésekkel éppen ezekre a rendszerszintű problémákra keres megoldást.
A komlói vasútbarátok saját tapasztalataikra is hivatkoztak. Mint írták, Vitézy Dávid és Kovács Áron, a térség tiszás országgyűlési képviselője akkor álltak ki a komlói vasútvonal mellett, amikor annak fennmaradása is bizonytalanná vált.
„Ezt a bátor és következetes kiállást nem felejtjük el, és most rajtunk a sor, hogy kifejezzük támogatásunkat” – fogalmaztak.
A közösség hangsúlyozta, hogy a magyar vasútnak politikai bűnbakkeresés helyett nyugodt szakmai munkára, a tragédia körülményeinek átlátható kivizsgálására és a megkezdett fejlesztések végigvitelére van szüksége.
A vasútbarátok mindehhez további támogatásukról biztosították a közlekedési minisztert.
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