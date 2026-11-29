Közlekedés

Megszűnhet a sorompónál veszteglés Szigetszentmiklós és Szigethalom között

Új közúti felüljáró épülhet a ráckevei HÉV korszerűsítésének részeként a Mű úton, megszüntetve a dél-pesti agglomeráció egyik legforgalmasabb vasúti átjárójában rendszeresen kialakuló torlódásokat. 2026.11.29 10:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szigetszentmiklós és Szigethalom közötti Mű úti HÉV-átjáró kiváltásáról számolt be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A szintbeli kereszteződésben a sorompó lezárásakor rendszeresen feltorlódik a közúti forgalom, az átjáró így mind az autósok, mind a vasúti közlekedés számára szűk keresztmetszetet jelent.



Az elhasználódott átjárót idén nyáron már felújították, aminek köszönhetően megszüntethették a HÉV-szerelvényekre korábban érvényes 30 kilométer/órás sebességkorlátozást. A közúti torlódások problémáját azonban ez a beavatkozás nem oldotta meg.



A H6-os, ráckevei HÉV átfogó korszerűsítésének részeként ezért új, kétsávos közúti felüljárót terveznek, amely a vasúti vágányok felett vezeti majd át az autóforgalmat. A beruházás során szervizutakat és körforgalmú csomópontokat is kialakítanak, hogy a környező utcák közlekedése biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon.



A fejlesztést összehangolják a Szigetszentmiklós-Gyártelep térségébe tervezett új közlekedési csomópont kialakításával. Egyszerűbbé teszik a HÉV és az autóbuszjáratok közötti átszállást, P+R parkolót létesítenek, valamint akadálymentesítik a megállóhelyeket.



Vitézy közlése szerint a ráckevei HÉV korszerűsítésének korábban megkezdett előkészítését Lázár János minisztersége idején leállították, idén márciusban pedig a tervezési szerződést is megszüntették. A fejlesztést most európai uniós források bevonásával indítják újra.



A beruházáshoz kapcsolódó terveket nemrég lakossági fórumon is bemutatták Szigetszentmiklóson, Perticsné Kácsor Andrea részvételével.



A Mű úti felüljáró megépítéséhez szükséges engedélyek Vitézy tájékoztatása szerint már rendelkezésre állnak. A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztását követően 2028-ban kezdődhet meg az építkezés.