Közlekedés
Megszűnhet a sorompónál veszteglés Szigetszentmiklós és Szigethalom között
Új közúti felüljáró épülhet a ráckevei HÉV korszerűsítésének részeként a Mű úton, megszüntetve a dél-pesti agglomeráció egyik legforgalmasabb vasúti átjárójában rendszeresen kialakuló torlódásokat.2026.11.29 10:40ma.hu
A Szigetszentmiklós és Szigethalom közötti Mű úti HÉV-átjáró kiváltásáról számolt be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A szintbeli kereszteződésben a sorompó lezárásakor rendszeresen feltorlódik a közúti forgalom, az átjáró így mind az autósok, mind a vasúti közlekedés számára szűk keresztmetszetet jelent.
Az elhasználódott átjárót idén nyáron már felújították, aminek köszönhetően megszüntethették a HÉV-szerelvényekre korábban érvényes 30 kilométer/órás sebességkorlátozást. A közúti torlódások problémáját azonban ez a beavatkozás nem oldotta meg.
A H6-os, ráckevei HÉV átfogó korszerűsítésének részeként ezért új, kétsávos közúti felüljárót terveznek, amely a vasúti vágányok felett vezeti majd át az autóforgalmat. A beruházás során szervizutakat és körforgalmú csomópontokat is kialakítanak, hogy a környező utcák közlekedése biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon.
A fejlesztést összehangolják a Szigetszentmiklós-Gyártelep térségébe tervezett új közlekedési csomópont kialakításával. Egyszerűbbé teszik a HÉV és az autóbuszjáratok közötti átszállást, P+R parkolót létesítenek, valamint akadálymentesítik a megállóhelyeket.
Vitézy közlése szerint a ráckevei HÉV korszerűsítésének korábban megkezdett előkészítését Lázár János minisztersége idején leállították, idén márciusban pedig a tervezési szerződést is megszüntették. A fejlesztést most európai uniós források bevonásával indítják újra.
A beruházáshoz kapcsolódó terveket nemrég lakossági fórumon is bemutatták Szigetszentmiklóson, Perticsné Kácsor Andrea részvételével.
A Mű úti felüljáró megépítéséhez szükséges engedélyek Vitézy tájékoztatása szerint már rendelkezésre állnak. A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztását követően 2028-ban kezdődhet meg az építkezés.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:40 Megszűnhet a sorompónál veszteglés Szigetszentmiklós és Szigethalom között
- 8:13 Pénzzel tömött kék szatyorral üzent az IKEA - a magyarok vették a lapot
- 6:05 Eldobott cigarettacsikkek okozhattak tüzet Hongkongban - kétszáz embert evakuáltak
- 22:59 Nagy földrengés van! - leszállás közben kellett átstartolnia egy utasszállítónak
- 21:58 Valótlan állítások árnyékában választották meg a közmédia új vezérigazgatóját
- 18:27 Két tízemeletes panelház közé zuhant egy kamasz Miskolcon
- 16:31 Lássuk évekre visszamenőleg azokat a vasúti baleseteket, amiről alig esett szó
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06