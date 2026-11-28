Botrány

Valótlan állítások árnyékában választották meg a közmédia új vezérigazgatóját

Elismerte a Magyar Jelen, hogy több valótlan információt közölt Szabó Stein Imréről, akinek a közmédia vezérigazgatói posztjáért folytatott versenyben éppen ezen sajtócikk állításaira kellett reagálnia a döntő meghallgatáson. 2026.11.28 21:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Utólagos ellenőrzés során kiderült, hogy cikkünkben több valótlan információt közöltünk, ezért annak tartalmát eltávolítottuk” – olvasható a Mi Hazánkhoz köthető Magyar Jelen oldalán a Szabó Stein Imréről november 20-án megjelent írás helyén – számolt be a Media1.



A cikk időzítése különösen figyelemre méltó: nagyjából fél órával azután jelent meg, hogy a közmédia felett tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület (FKT) kihirdette a vezérigazgatói pályázat első fordulójának eredményét.



Szabó Stein Imre ekkor még a legmagasabb pontszámmal állt az élen, megelőzve Kert Attilát. A két pályázó eredménye közötti, egy százaléknál kisebb különbség miatt azonban a testület másnap ismét meghallgatta mindkét jelöltet.



Szabó Stein meghallgatásának végén Bayer Judit, az FKT elnöke a Magyar Jelen cikkében foglaltakra is rákérdezett, így a pályázónak szakmai elképzeléseinek ismertetése mellett a személyével kapcsolatos állításokra is reagálnia kellett.



A második fordulóban végül a korábban második helyen álló Kert Attilát választotta meg a testület a közmédia vezérigazgatójának, 6:1 arányban.



Szabó Stein Imre Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Jelen a helyreigazítási kérelmének átvételét követő második napon eltávolította a teljes cikket. Mint írta, a lap a publikálás előtt meg sem kereste őt.



„Hogyan válhatott egy több ponton ellenőrizetlen, lejárató célú cikk villámgyorsan a meghallgatásom témájává egy ekkora tétű pályázaton, amelyen több hónapig dolgoztam, és amelynek első fordulójában az élen végeztem?” – tette fel a kérdést a pályázó.



Szabó Stein szerint a történtek időzítése arra enged következtetni, hogy valakik megpróbáltak beavatkozni a kiválasztási folyamatba. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hinni akar a testület tisztességében, és úgy gondolja, a pályázat eredménye más szempontokon is múlt.



A Magyar Jelen írására korábban hivatkozó Telex időközben módosította tudósítását, jelezve, hogy az érintett lap eltávolította a cikket.



A Media1 beszámolója szerint a Független Közmédia Testület november 28-ig nem kért nyilvánosan bocsánatot Szabó Stein Imrétől. A szakportál egyebek mellett arról kérdezte a testületet, hogy a meghallgatás előtt ellenőrizték-e a sajtócikk állításainak valóságtartalmát, illetve tervezik-e annak utólagos kivizsgálását, hogy a valótlanságok befolyásolhatták-e a vezérigazgató-választás eredményét.



További kérdéseket vet fel, hogy a második fordulóban az elsőtől eltérően már nem történt kategóriánkénti pontozás, így a nyilvánosság számára nem követhető tételesen, milyen szakmai szempontok alapján változott meg egyetlen nap alatt a két jelölt alkalmasságának megítélése.



A testület válasza egyelőre nem ismert.