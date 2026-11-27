Állatvédelem
Közel harminc macskát kellene megmenteni a fagyhaláltól Budapesten
Gazdikat, ideiglenes befogadókat és állatmentő szervezeteket keres a Cicaesély Macskamentő Alapítvány egy dél-budapesti gyárterületen élő, közel harminc macskából álló kolónia megmentéséhez.2026.11.27 09:07ma.hu
Sürgős felhívást tett közzé közösségi oldalán a Cicaesély Macskamentő Alapítvány. Közel harminc macska él egy dél-budapesti gyárterületen, ahol a közelgő téli fagyok elől sincs hová behúzódniuk.
Az alapítvány beszámolója szerint a területen nem engedélyezik, hogy melegedésre alkalmas kuckókat helyezzenek ki az állatok számára. Néhány macska egy szomszédos telken álló, rossz állapotú kutyaházban próbál menedéket találni. A hideg mellett a jelentős kamionforgalom is veszélyezteti őket, a területen rendszeresen gázolnak el macskákat.
A kolónia tagjainak mintegy harmada mindössze fél év körüli. Vannak közöttük barátságos, simogatható állatok, de olyanok is, amelyek még nem szoktak hozzá az emberi érintéshez. A macskák többsége nincs ivartalanítva, így beavatkozás nélkül tavaszra akár többszörösére is nőhet a számuk.
A Cicaesély Macskamentő Alapítvány már nem rendelkezik menhellyel, ezért jelenleg nem tudja biztosítani az állatok sürgős elhelyezését. A szervezet a XVIII. kerületben keres egy kisebb raktárhelyiséget, ahol az állatorvosi beavatkozások után biztonságos körülmények között lábadozhatnának a befogott macskák.
Az alapítvány már egyeztetett egy állatorvosi rendelővel, a cicákat hármasával-négyesével tudnák befogni és ivartalanításra szállítani. A műtétek költségeinek fedezésére adománygyűjtést is terveznek, a legsürgetőbb feladat azonban most az állatok kimentése a hidegből.
A kolóniát jelenleg két civil állatbarát gondozza, akiknek közel harminc macska etetése komoly anyagi terhet jelent. Ezért macskaeledel-adományokat, elsősorban konzerveket is szívesen fogadnak.
Aki akár egyetlen macskának is otthont vagy ideiglenes menedéket tud biztosítani, esetleg az állatok elhelyezésére alkalmas helyiséget ajánlana fel, az alapítvány Facebook-oldalán privát üzenetben jelentkezhet.
Az állatok ellátását és orvosi kezelését pénzadománnyal is lehet támogatni:
Cicaesély Macskamentő Alapítvány
Bankszámlaszám: 11709002-25975895
Közlemény: kolóniásoknak
A gyárterület pontos címét az alapítvány az állatok védelme érdekében nem hozta nyilvánosságra.
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