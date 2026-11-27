Állatvédelem

Közel harminc macskát kellene megmenteni a fagyhaláltól Budapesten

Gazdikat, ideiglenes befogadókat és állatmentő szervezeteket keres a Cicaesély Macskamentő Alapítvány egy dél-budapesti gyárterületen élő, közel harminc macskából álló kolónia megmentéséhez. 2026.11.27 09:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sürgős felhívást tett közzé közösségi oldalán a Cicaesély Macskamentő Alapítvány. Közel harminc macska él egy dél-budapesti gyárterületen, ahol a közelgő téli fagyok elől sincs hová behúzódniuk.



Az alapítvány beszámolója szerint a területen nem engedélyezik, hogy melegedésre alkalmas kuckókat helyezzenek ki az állatok számára. Néhány macska egy szomszédos telken álló, rossz állapotú kutyaházban próbál menedéket találni. A hideg mellett a jelentős kamionforgalom is veszélyezteti őket, a területen rendszeresen gázolnak el macskákat.



A kolónia tagjainak mintegy harmada mindössze fél év körüli. Vannak közöttük barátságos, simogatható állatok, de olyanok is, amelyek még nem szoktak hozzá az emberi érintéshez. A macskák többsége nincs ivartalanítva, így beavatkozás nélkül tavaszra akár többszörösére is nőhet a számuk.



A Cicaesély Macskamentő Alapítvány már nem rendelkezik menhellyel, ezért jelenleg nem tudja biztosítani az állatok sürgős elhelyezését. A szervezet a XVIII. kerületben keres egy kisebb raktárhelyiséget, ahol az állatorvosi beavatkozások után biztonságos körülmények között lábadozhatnának a befogott macskák.



Az alapítvány már egyeztetett egy állatorvosi rendelővel, a cicákat hármasával-négyesével tudnák befogni és ivartalanításra szállítani. A műtétek költségeinek fedezésére adománygyűjtést is terveznek, a legsürgetőbb feladat azonban most az állatok kimentése a hidegből.



A kolóniát jelenleg két civil állatbarát gondozza, akiknek közel harminc macska etetése komoly anyagi terhet jelent. Ezért macskaeledel-adományokat, elsősorban konzerveket is szívesen fogadnak.



Aki akár egyetlen macskának is otthont vagy ideiglenes menedéket tud biztosítani, esetleg az állatok elhelyezésére alkalmas helyiséget ajánlana fel, az alapítvány Facebook-oldalán privát üzenetben jelentkezhet.



Az állatok ellátását és orvosi kezelését pénzadománnyal is lehet támogatni:



Cicaesély Macskamentő Alapítvány



Bankszámlaszám: 11709002-25975895



Közlemény: kolóniásoknak



A gyárterület pontos címét az alapítvány az állatok védelme érdekében nem hozta nyilvánosságra.