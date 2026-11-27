Baleset

Kamerák rögzítették a mezőkövesdi vonatbalesetet - így történhetett a tragédia

Újabb részletek derültek ki a november 24-én este történt mezőkövesdi vonatbalesetről. A 24.hu a kamerafelvételek alapján készült MÁV-jelentésre hivatkozva számolt be a tragédiát megelőző másodpercek eseményeiről.



A Hernád InterCity mezőkövesdi megállásakor mindössze egyetlen utas szállt le a szerelvényről. Mintegy 18-19 másodperccel később megkezdődött az ajtók zárása. A jegyvizsgálók úgy ítélték meg, hogy az utascsere befejeződött, ezért megadták az indítási jelzést a forgalmi szolgálattevőnek, majd visszaléptek a kocsiba.



A kamerafelvételek szerint az ajtók záródására figyelmeztető fényjelzés már működött, amikor a fiatal nő végigsietett az utolsó kocsin, és megnyomta a hátsó ajtó nyitógombját.



Az 1980-as években gyártott vasúti kocsiban nem működött az úgynevezett zöldhurok, vagyis az a biztonsági áramkör, amely megakadályozza a vonat elindulását, ha valamelyik ajtó nyitva van. Az ajtó így két-három másodpercre még kinyílt a már mozgásban lévő szerelvényen.



A fiatal nő azonban nem tudott a peronra lépni: a lépcső visszahúzódott, az ajtó pedig ismét záródni kezdett. A MÁV jelentése szerint ekkor a lány testének nagyobb része már az ajtón kívül volt, hátizsákja azonban fennakadt.



A kocsi ajtajának visszanyitó érzékelője csak legalább két centiméter vastagságú akadály esetén lép működésbe. A hátizsák ennél vékonyabb pántját nem érzékelte a rendszer, így az ajtó teljesen bezáródott.



A peronon tartózkodók észlelték a történteket, és jelezték a veszélyt. A forgalmi szolgálattevő tilosra állította a jelzőt, és telefonon értesítette a mozdonyvezetőt, a szerelvény sebessége azonban ekkorra már elérte az óránkénti száz kilométert.



A tragédia hírére országos összefogás indult a súlyosan sérült Viviána megsegítésére. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint egyetlen nap alatt 2200-an jelentkeztek véradásra. A fiatal nő kezeléséhez szükséges vérkészítmények már rendelkezésre állnak, ezért a szervezet a további jelentkezőknek december második felére javasolja az időpontfoglalást, hogy hosszabb távon is biztosított legyen a folyamatos vérellátás.



A baleset körülményeinek hatósági vizsgálata továbbra is zajlik, a rendőrség szemtanúk jelentkezését várja. A kamerafelvételek alapján készült MÁV-jelentés egyelőre nem tekinthető a felelősség kérdésében végleges megállapításnak.