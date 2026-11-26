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Szabó Tímea nekiment Lázár Jánosnak a mezőkövesdi vonatbaleset miatt
Éles hangvételű bejegyzésben reagált Szabó Tímea arra, hogy a Fidesz a jelenlegi közlekedési vezetéstől követel magyarázatot a mezőkövesdi vasúti tragédia miatt.2026.11.26 20:09ma.hu
Egyre hevesebb politikai vita bontakozik ki a mezőkövesdi vonatbaleset körül, amelyben egy fiatal egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett. Miután Palóc André kezdeményezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató soron kívüli parlamenti meghallgatását, Szabó Tímea közösségi oldalán élesen bírálta a korábbi kormánypártot és Lázár Jánost.
A politikus szerint visszás, hogy éppen azok kérik számon a jelenlegi közlekedési vezetést, akik tizenhat éven keresztül irányították az országot. Szabó az elmaradt vasúti korszerűsítéseket, a rendszeres műszaki meghibásodásokat és a jelentős menetidő-növekedéseket rótta fel a korábbi kormányzatnak.
Felidézte egyebek mellett azt az esetet, amikor egy csigajelmezbe öltözött férfi futva előzte meg a Mátészalka és Debrecen között közlekedő vonatot.
Szabó Tímea a politikai felelősségvállalás kérdésével kapcsolatban több korábbi tragédiát is felemlegetett. Emlékeztetett az újdörögdi katonai gyakorlaton súlyosan megsérült kormánytisztviselő esetére, a Hableány sétahajó 2019-es katasztrófájára, valamint arra, amikor 2023-ban Gálvölgyi Jánoshoz csak jelentős késéssel indult el a mentő.
A politikus azt kifogásolta, hogy szerinte ezekben az esetekben az akkori kormány tagjai nem vállaltak megfelelő politikai felelősséget.
„A felelősségvállalás helyett én már inkább a felelősségre vonást szeretném látni” – fogalmazott Szabó, aki bejegyzésében több korábbi kormánytag büntetőjogi felelősségre vonását is sürgette.
A politikus végül együttérzését fejezte ki a mezőkövesdi balesetben megsérült Viviánának, és mielőbbi testi és lelki felépülést kívánt a fiatal nőnek.
A mezőkövesdi vonatbaleset pontos körülményeinek tisztázása továbbra is folyamatban van, a rendőrség csütörtökön szemtanúk jelentkezését kérte.
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