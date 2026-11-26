Botrány

Szabó Tímea nekiment Lázár Jánosnak a mezőkövesdi vonatbaleset miatt

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Szabó Tímea arra, hogy a Fidesz a jelenlegi közlekedési vezetéstől követel magyarázatot a mezőkövesdi vasúti tragédia miatt. 2026.11.26 20:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre hevesebb politikai vita bontakozik ki a mezőkövesdi vonatbaleset körül, amelyben egy fiatal egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett. Miután Palóc André kezdeményezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató soron kívüli parlamenti meghallgatását, Szabó Tímea közösségi oldalán élesen bírálta a korábbi kormánypártot és Lázár Jánost.



A politikus szerint visszás, hogy éppen azok kérik számon a jelenlegi közlekedési vezetést, akik tizenhat éven keresztül irányították az országot. Szabó az elmaradt vasúti korszerűsítéseket, a rendszeres műszaki meghibásodásokat és a jelentős menetidő-növekedéseket rótta fel a korábbi kormányzatnak.



Felidézte egyebek mellett azt az esetet, amikor egy csigajelmezbe öltözött férfi futva előzte meg a Mátészalka és Debrecen között közlekedő vonatot.



Szabó Tímea a politikai felelősségvállalás kérdésével kapcsolatban több korábbi tragédiát is felemlegetett. Emlékeztetett az újdörögdi katonai gyakorlaton súlyosan megsérült kormánytisztviselő esetére, a Hableány sétahajó 2019-es katasztrófájára, valamint arra, amikor 2023-ban Gálvölgyi Jánoshoz csak jelentős késéssel indult el a mentő.



A politikus azt kifogásolta, hogy szerinte ezekben az esetekben az akkori kormány tagjai nem vállaltak megfelelő politikai felelősséget.



„A felelősségvállalás helyett én már inkább a felelősségre vonást szeretném látni” – fogalmazott Szabó, aki bejegyzésében több korábbi kormánytag büntetőjogi felelősségre vonását is sürgette.



A politikus végül együttérzését fejezte ki a mezőkövesdi balesetben megsérült Viviánának, és mielőbbi testi és lelki felépülést kívánt a fiatal nőnek.



A mezőkövesdi vonatbaleset pontos körülményeinek tisztázása továbbra is folyamatban van, a rendőrség csütörtökön szemtanúk jelentkezését kérte.