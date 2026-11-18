Környezetvédelem

Csikkvadászat indul Csepelen - harminc buszmegállót tisztítanának meg

Különleges szemétszedési akcióval készülnek a Ne gyújts rá! világnapra Csepelen: két királyerdei önkormányzati képviselő mintegy harminc buszmegállóból gyűjtené össze az eldobott cigarettacsikkeket. A lakosság segítségét is várják. 2026.11.18 18:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Csepel nem hamutartó!” – ezzel az üzenettel hirdetett csikkvadász akciót Vadász Norbert csepeli önkormányzati képviselő, aki Nagy Vilmos képviselőtársával együtt november 19-én, csütörtökön indul útnak, hogy megtisztítsák Királyerdő buszmegállóit a cigarettacsikkektől.



Az akció reggel 8 órakor kezdődik a Szentmiklósi úton található Tihanyi utcai buszmegállónál. A résztvevők innen a Szentmiklósi úton haladnak tovább, majd a Királyerdő utcán és a Hollandi úton keresztül a Szent István úton térnek vissza a belváros irányába.



A tervezett útvonalon nagyjából harminc buszmegálló található, amelyeket az út mindkét oldalán szeretnének megtisztítani az eldobott csikkektől.



Vadász Norbert számára nem új keletű a kezdeményezés. Mint felidézte, 2019-ben önkéntesekkel közösen már több ezer cigarettacsikket gyűjtöttek össze Csepelen. A képviselő most abban bízik, hogy az elmúlt években javult a helyzet, és ezúttal kevesebb hulladékot találnak.



A szervezők a helyieket is csatlakozásra biztatják. Nem szükséges végigjárni a teljes útvonalat, már egy-két buszmegálló megtisztításával is hozzá lehet járulni az akció sikeréhez. A résztvevőktől mindössze azt kérik, hogy vigyenek magukkal védőkesztyűt.



Az eldobott cigarettacsikkek nem csupán esztétikai problémát jelentenek. A cigarettaszűrők többsége cellulóz-acetátból készül, amely műanyagalapú anyag, és a környezetben rendkívül lassan bomlik le. A csikkekből ráadásul nikotin és más káros vegyületek is kioldódhatnak, amelyek a csapadékvízzel a talajba és a természetes vizekbe kerülhetnek.



A buszmegállók különösen érintett helyszínek, hiszen a várakozás közben elszívott cigaretták maradványai gyakran a járdán vagy a megállók környezetében végzik.



A csütörtöki kezdeményezés így egyszerre szolgálja a közterületek megtisztítását és a figyelemfelhívást. Vadász Norbert üzenete azoknak is szól, akik nem vesznek részt a szemétszedésben:



„Ha már dohányzol, legalább a csikket ne dobd el!”