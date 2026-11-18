Környezetvédelem
Csikkvadászat indul Csepelen - harminc buszmegállót tisztítanának meg
Különleges szemétszedési akcióval készülnek a Ne gyújts rá! világnapra Csepelen: két királyerdei önkormányzati képviselő mintegy harminc buszmegállóból gyűjtené össze az eldobott cigarettacsikkeket. A lakosság segítségét is várják.2026.11.18 18:40ma.hu
„Csepel nem hamutartó!” – ezzel az üzenettel hirdetett csikkvadász akciót Vadász Norbert csepeli önkormányzati képviselő, aki Nagy Vilmos képviselőtársával együtt november 19-én, csütörtökön indul útnak, hogy megtisztítsák Királyerdő buszmegállóit a cigarettacsikkektől.
Az akció reggel 8 órakor kezdődik a Szentmiklósi úton található Tihanyi utcai buszmegállónál. A résztvevők innen a Szentmiklósi úton haladnak tovább, majd a Királyerdő utcán és a Hollandi úton keresztül a Szent István úton térnek vissza a belváros irányába.
A tervezett útvonalon nagyjából harminc buszmegálló található, amelyeket az út mindkét oldalán szeretnének megtisztítani az eldobott csikkektől.
Vadász Norbert számára nem új keletű a kezdeményezés. Mint felidézte, 2019-ben önkéntesekkel közösen már több ezer cigarettacsikket gyűjtöttek össze Csepelen. A képviselő most abban bízik, hogy az elmúlt években javult a helyzet, és ezúttal kevesebb hulladékot találnak.
A szervezők a helyieket is csatlakozásra biztatják. Nem szükséges végigjárni a teljes útvonalat, már egy-két buszmegálló megtisztításával is hozzá lehet járulni az akció sikeréhez. A résztvevőktől mindössze azt kérik, hogy vigyenek magukkal védőkesztyűt.
Az eldobott cigarettacsikkek nem csupán esztétikai problémát jelentenek. A cigarettaszűrők többsége cellulóz-acetátból készül, amely műanyagalapú anyag, és a környezetben rendkívül lassan bomlik le. A csikkekből ráadásul nikotin és más káros vegyületek is kioldódhatnak, amelyek a csapadékvízzel a talajba és a természetes vizekbe kerülhetnek.
A buszmegállók különösen érintett helyszínek, hiszen a várakozás közben elszívott cigaretták maradványai gyakran a járdán vagy a megállók környezetében végzik.
A csütörtöki kezdeményezés így egyszerre szolgálja a közterületek megtisztítását és a figyelemfelhívást. Vadász Norbert üzenete azoknak is szól, akik nem vesznek részt a szemétszedésben:
„Ha már dohányzol, legalább a csikket ne dobd el!”
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