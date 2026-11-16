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Meghalt Finta László
Elhunyt Finta László, a budapesti kulturális élet különleges találkozóhelyének számító Nyitott Műhely létrehozója. Halálhírét Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be megrendítő Facebook-bejegyzésében.2026.11.16 20:59ma.hu
Meghalt Finta László, a Déli pályaudvar közelében működő Nyitott Műhely megálmodója és meghatározó alakja. A hírt Karácsony Gergely osztotta meg közösségi oldalán, személyes emlékekkel búcsúzva barátjától.
A főpolgármester szerint Finta László maga volt az intézmény, amelyet létrehozott. A Nyitott Műhely ugyanis nem hagyományos kulturális vállalkozásként indult: Finta egy bőrös műhelyben lakott, ahová barátok jártak beszélgetni, ő pedig főzött nekik. A spontán találkozásokból idővel Budapest egyik sajátos kulturális közösségi tere alakult ki.
A Ráth György utcai alagsori helyiségben a zene, az irodalom, a képzőművészet és a gasztronómia természetes módon találkozott. A Nyitott Műhely azonban sokak számára nem elsősorban a programok miatt vált fontossá, hanem azért a személyes, befogadó légkörért, amelyet Finta László teremtett.
„Ha egy marslakónak el kéne magyarázni, hogy mit jelent az a szó, hogy kultúra, elvinném a Nyitott Műhelybe, Lacihoz” – írta Karácsony Gergely.
A főpolgármester szerint Finta számára a kultúra mindenekelőtt emberséget jelentett. Olyan közösséget épített, amelyben az emberek nem egyszerűen rendezvények látogatói, hanem vendégek és barátok voltak.
Karácsony felidézte, milyen érzés volt belépni a Nyitott Műhelybe, ahol Finta öleléssel, finom ételekkel és otthonos légkörrel fogadta az érkezőket.
„Laci tévedhetetlenül tudta, hogy a hozzá betérőknek mire van szüksége. Vigyázott ránk. Mi viszont nem vigyáztunk rá, igaz, nem is nagyon hagyta” – fogalmazott.
A főpolgármester személyes búcsúval zárta bejegyzését: „Iszonyúan fogsz hiányozni, drága Barátom!”
Finta László halálával a budapesti kulturális élet egy olyan közösségteremtő személyiséget veszített el, akinek munkássága nehezen választható el az általa létrehozott hely szellemiségétől. A Nyitott Műhely története ugyanis nemcsak művészeti eseményekről, hanem találkozásokról, beszélgetésekről és emberi kapcsolatokról is szólt.
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