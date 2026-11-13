Balesetveszély

Balesetveszélyesek lehetnek az erdei turistautak a Mecsekben

Fák dőlhetnek ki a Mecsekben a hosszan tartó esőzés következtében felázott talaj és a várható erős széllökések miatt, ezért a Péccsel szomszédos parkerdőket fenntartó városüzemeltetési társaság arra kér mindenkit, hogy a következő napokban ne induljon erdei sétára.



A Biokom NKft. az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében arra hívta fel a természetjárók figyelmét, hogy a hegységben az elmúlt napokban lehullott, nagy mennyiségű eső miatt meggyengült a talajban a fák stabilitása, így a közelgő viharos - akár óránkénti hetven kilométeres - széllökések hatására akár egész fák is kifordulhatnak a földből, illetve ágak szakadhatnak le.



A balesetek megelőzése és az emberek biztonsága érdekében azt kéri a társaság, hogy aki teheti, a következő napokban kerülje a mecseki parkerdő látogatását.

