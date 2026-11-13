Balesetveszély

Balesetveszélyesek lehetnek az erdei turistautak a Mecsekben

A következő napokban kerüljék a térséget.

2026.11.13 18:33MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Fák dőlhetnek ki a Mecsekben a hosszan tartó esőzés következtében felázott talaj és a várható erős széllökések miatt, ezért a Péccsel szomszédos parkerdőket fenntartó városüzemeltetési társaság arra kér mindenkit, hogy a következő napokban ne induljon erdei sétára.

A Biokom NKft. az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében arra hívta fel a természetjárók figyelmét, hogy a hegységben az elmúlt napokban lehullott, nagy mennyiségű eső miatt meggyengült a talajban a fák stabilitása, így a közelgő viharos - akár óránkénti hetven kilométeres - széllökések hatására akár egész fák is kifordulhatnak a földből, illetve ágak szakadhatnak le.

A balesetek megelőzése és az emberek biztonsága érdekében azt kéri a társaság, hogy aki teheti, a következő napokban kerülje a mecseki parkerdő látogatását.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.