Gyilkosság

Az eljárás megszüntetését indítványozta a védelem Till Tamás meggyilkolásának ügyében

Az ügyvéd szerint a bizonyítási eljárás hiányos volt, a bíróság elmulasztotta dokumentumok beszerzését és a vádlottnak arra sem biztosítottak lehetőséget, hogy kérdéseket tegyen föl a szakértőknek. 2026.11.10 20:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az eljárás megszüntetését indítványozta a védelem a bajai Till Tamás 2000-es meggyilkolásának ügyében a Kecskeméti Törvényszéken kedden elhangzott perbeszédében.



Kuprák József ügyvéd azt mondta, a fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok alapján a bűncselekmény a vádlott esetében 2015-ben elévült, így nem büntethető, az eljárást meg kell szüntetni vele szemben.



A védő hangsúlyozta, az elévülés a jogállamiság alapjait, a jogbiztonság követelményét érintő kérdés. 2024. november 28-án - amikor a férfi beismerő vallomást tett - a nyomozást vezető rendőrök és az eljárást felügyelő ügyészek egységes álláspontja volt, hogy a vádlott bűncselekménye elévült.



Kuprák József szerint ez az álláspont helyes volt, ellenkező esetben nem lett volna szükség az elévülés szabályait szigorító 2024. decemberi törvény megalkotására.



Az elkövetéskor 16 éves férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolják.



A védő vitatta a bűncselekmény minősítését is, úgy vélte, nem állapítható meg, hogy az emberölést a vádlott aljas indokból követte volna el. Az sem tisztázható pontosan, hogyan halt meg az áldozat, így a különös kegyetlenség minősítése sem áll meg. Az ügyvéd kifejtette, a bizonyítási eljárás hiányos volt, a bíróság elmulasztotta dokumentumok beszerzését és a vádlottnak arra sem biztosítottak lehetőséget, hogy kérdéseket tegyen föl a szakértőknek.



Kuprák József emlékeztetett rá, a vádlott az ügyében eljáró három rendőrrel és az ügyésszel szemben kényszervallatás miatt tett feljelentést, mert állítása szerint fenyegetéssel, hamis ígéretekkel vették rá a beismerésre. A Szegedi Törvényszék katonai tanácsa a rendőröket - az eljáró ügyész mentelmi jogát a legfőbb ügyész nem függesztette föl - pótmagánvádas eljárásban első fokon bűncselekmény hiányában felmentette. Ügyükben másod fokon november végén dönt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa.



Hubay Attila ügyész a vádirat szerinti tényállás megállapítását kérte a törvényszéktől és azt, szabjon ki fegyházbüntetést a férfira.



A vád szerint az állami gondozásban felnövő, kőműves szakmát tanuló férfi a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. A fiatal 2000. május 28-án egyedül tartózkodott egy bajai, külterületi tanyán és a rábízott munkákat végezte. Napközben szokása szerint kiment dohányozni a közeli útra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen tízéves fiúra.

A vádlott hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul ököllel rátámadt a fiúra, aki a földre esett, a vádlott ezután, hogy a felelősségre vonást elkerülje, egy késszerű eszközzel kegyetlenül bántalmazta, és megölte. A vádlott ezután a bűncselekmény nyomait eltüntette, a holttestet a tanya egyik helyiségének homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget – a tanya, a történtekről mit sem tudó tulajdonosával – lebetonozta.



A bíróságra kéz- és lábbilincsben elővezetett vádlott az utolsó szó jogán tagadta bűnösségét, és részvétét fejezte ki az áldozat családjának. Hosszan kritizálta az eljárás számos részletét, azt mondta, az elkövető öngyilkos lett, őt pedig csupán felhasználják arra, hogy az áldozat családjának és a közvéleménynek a hatóságok tettest tudjanak felmutatni.