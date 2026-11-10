Rendszerváltás
Magyar Péter: a köztörvényes bűnözők nem politikai foglyok
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) őrizetbe vett négy embert, akiket anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítottak meg.2026.11.10 14:38MTI
A köztörvényes bűnözők nem politikai foglyok - reagálta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán arra, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére, az embercsempészés gyanújával hétfőn őrizetbe vett Orbán Áron is felkerült a Fidesz honlapján közzétett "politikai foglyok listájára".
"Ki, mint vetett, azonképpen arat" - fogalmazott Magyar Péter.
Orbán Áron neve a még októberben felsorolt négy másik "politikai fogoly" - a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében letartóztatott Bús Balázs korábbi NKA-alelnök, Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere és Varga-Bajusz Veronika korábbi szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár, valamint a Volánbusz-ügyben letartóztatott Seszták Miklós KDNP-s képviselő, korábbi nemzeti fejlesztési miniszter - mellett jelent meg.
A honlapon Orbán Áron ügyéről azt írták: "az ÁVH 2026. november 9-én szintet lépett a leszámolásban." A Fidesz szerint az "újkommunista propagandagépezet azonnal fullba tolta a kretént", Magyar Péter miniszterelnök öccse "a Tisza házilapjában 14 perccel korábban adott hírt az ÁVH-s leszámolásról, mint maga a rendőrség, és konkrétan meg is nevezték Orbán Áront".
A Fidesz a kormányt azzal vádolta, hogy az üggyel a "tiszás ügynökbotrányról" akarja elterelni a figyelmet.
"Ha a kormánynak kínos ügyek látnak napvilágot, jön az ÁVH és elvisz valakit. Mindegy, milyen okkal, joggal, a lényeg, hogy látványosan. Ebben a piszkos játszmában most a volt miniszterelnök öccse az eszköz. A cél pedig a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése" - írták.
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn este közölte az MTI-vel, hogy őrizetbe vettek négy embert, akiket anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítottak meg. Erre azután került sor, hogy a nap folyamán négy helyszínen, Budapesten, Fóton és Dunakeszin végzett nyomozati cselekményeket az Nemzeti Nyomozó Iroda a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) közösen embercsempészés, valamint befolyással üzérkedés gyanúja miatt.
Sajtóértesülések szerint a gyanúsítottak egyike Orbán Áron, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére, akinek nevét az ORFK közleményében nem írták le.
Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel azt közölte: sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront embercsempészet gyanújával.
Orbán Viktor hétfőn napközben a Facebook-oldalán testvére őrizetbe vételéről szóló sajtóhíreket úgy kommentálta: "a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz".
A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein a vízumszerzésben működtek közre az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, amelyen közösen osztoztak.
A beszerzett információk alapján a vietnámiak célja az volt, hogy a jobb élet reményében Nyugat-Európába jussanak. A négy személy ehhez nyújtott segítséget - az eddigi adatok szerint - több mint száz embernek.
A négy emberhez tartozó ingatlanokban több órán keresztül zajlottak a házkutatások. A rendőrök lefoglaltak minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot, amely az embercsempész, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat.
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