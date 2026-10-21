Rendszerváltás

Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen

Gazdasági csalás gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Matolcsy Ádám, a szerda reggel őrizetbe vett volt jegybankelnök fia ellen. Az MNB-ügy másik érintettjét, Stofa Györgyöt is körözik.

2026.10.21 18:31ma.hu
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Újabb fordulat történt a Magyar Nemzeti Bank korábbi gazdálkodásával kapcsolatos büntetőeljárásban. A Központi Nyomozó Főügyészség két személy nemzetközi körözését indítványozta, a rendőrség pedig elfogatóparancsot adott ki Matolcsy Ádám és Stofa György ellen.

Matolcsy György volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás gyanúja miatt keresik. A rendőrség körözési nyilvántartásában a fényképe is megjelent.

Ugyancsak gazdasági csalás gyanúja miatt körözik Stofa Györgyöt, aki korábban több fontos pozíciót töltött be a jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó vállalatoknál. A férfi 2024-ben bekerült az ingatlanbefektetésekkel foglalkozó GTC Group vezetőségébe, 2025 elejéig pedig az alapítványi vagyont kezelő Optima Zrt. vezetője volt.

Az elfogatóparancsok kiadását néhány órával megelőzte Matolcsy György őrizetbe vétele. A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.

Az eseményekre Magyar Péter miniszterelnök is reagált. Előbb azt írta Facebook-oldalán, hogy „Egyre nagyobb lánggal lobog a Tisztítótűz”, majd egy újabb bejegyzésben Matolcsy Ádám hollétét firtatta.

Az ügy kapcsán Szauer Tamás, a HVG vezérigazgatója is megszólalt. Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy állítása szerint Matolcsy Ádám 2016-ban felajánlotta neki a lapba történő befektetést, ám ennek feltétele lett volna, hogy a választás előtti fél évben visszafogják a kormánykritikus cikkeket, és időnként kívülről érkező anyagokat is megjelentessenek.

Szauer közlése szerint az ajánlatot visszautasította. A tíz évvel ezelőtti beszélgetésről szóló állításokat Matolcsy Ádám részéről a Telex beszámolója szerint nem követte nyilvános reakció.

A jegybanki alapítványok gazdálkodásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék korábban százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztést tárt fel. Az ügyben jelenleg is több szálon folyik a nyomozás.

A Telex szerdán telefonon és e-mailben is megpróbálta elérni Matolcsy Ádámot, de nem kapott választ. A körözés és a gyanúsítás önmagában nem jelenti a büntetőjogi felelősség megállapítását.

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