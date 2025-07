Honvédelem

56 Gidrán harcjárművel bővül a Magyar Honvédség eszközparkja

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, hogy az 56 új harcjármű hosszú évek munkájának az eredménye, és egy szintén hosszú folyamat egyik állomása. Hozzátette, hogy a honvédség a haderőfejlesztés keretében alapos előkészítő munkát követően döntött úgy, hogy ezt a típust rendszeresíti az összkerékhajtású eszközigényére.



„Nem egy másutt fejlesztett és kész végterméket vásároltunk meg, nem valamilyen ügyes értékesítő ránk sózott egy polcról levehető eszközt, hanem egy közös fejlesztés eredményeképpen kifejezetten a Magyar Honvédség igényeire kifejlesztett eszköztípusról beszélhetünk” - hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy ez a fejlesztés egy mérföldkő, amelyben ez a jármű hosszú távon is a Magyar Honvédség egyik rendkívül fontos eszköztípusa lesz.



Megjegyezte: a Gidránnak több verziója is létezik. Van a lövészek, van a tüzérek által használt eszköztípus, és van különböző szintű parancsnoki típus is. A Gidrán egy török gyártó Ejder Yalcin nevű alap gépkocsija, ezen a platformon lett kifejlesztve a harcjármű, amely egy kifejezetten műveleti körülmények közé tervezett és ott is tesztelt eszköz, amelyet Törökország első osztályú védelemipari szakértői fejlesztettek - tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



Közölte: a magyar fejlesztés mindehhez az infokommunikációs eszközökkel, felderítő eszközökkel, illetve a fegyverzet különböző elemeivel történő integráció, amely a HM El Zrt. telephelyén és szakembereivel történik.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte, hogy HM El Zrt. a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő leányvállalat, amely a hadsereg felszerelésében és üzemeltetésében tölt be meghatározó szerepet. Az Ejder Yalcinből Gidránt varázsoló tudás itt van a HM El Zrt.-nél -fogalmazott, jelezve, hogy a gidrán egy régi magyar lófajta, amelyet Mezőhegyesen ma is tenyésztenek, és régen huszárlónak is használták.



A honvédelmi miniszter azt mondta, hogy az új Gidránok egy lánc fontos elemeit képzik, a Magyar Honvédség haderőtervezése elkötelezett emellett a típus mellett, és számos alakulat, illetve felhasználási típus tervez a Gidránok rendszerbe állításával. Ez az 56 eszköz integrációra érkezett ide Magyarországra, és majd amikor ez megtörténik, akkor kerül a végleges felszereltségével a vezérkar által meghatározott alakulatokhoz a Magyar Honvédségbe - ismertette Szalay-Bobrovniczky Kristóf.