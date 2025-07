Állati

Alföldi zebracsikó született a Szegedi Vadasparkban

A Szegedi Vadasparkban már régóta, 2020 óta nem született zebra. A hosszú szünet június 22-ig tartott, ekkor jött világra az alföldizebra-csapat legifjabb tagja. A kis csődör reggel már talpon állva fogadta gondozóját, és bár egészségesnek tűnt első vizsgálata során is, az első pár napot még a zsiráfházban töltötte anyjával, Teodórával.



Az anyát és a csaknem egyhetes csődört azonban már a látogatók is megfigyelhetik a kifutóban.



Szegeden a több zebrafaj közül az alföldi zebrát gondoznak. A legelterjedtebb zebrafaj a nyílt szavannás területeken fordul elő Kelet-Afrikától Dél-Afrikáig. Méretét tekintve az alföldi zebra átmenetet képez a nagyobb termetű Grévy-zebra (Equus grevyi) és kisebb hegyi zebra (Equus zebra) között: testhossza 217-246 centiméter, marmagassága 110-145 centiméter, testtömege 175-385 kilogramm.



Mint minden zebra az alföldi zebra is fekete-fehér csíkozású, és nincs két teljesen egyforma egyed. Más fajokhoz képest az alföldi zebrára a szélesebbek csíkok jellemzők, melyek a test elülső részén függőlegesek, a hátsó részen pedig vízszintesbe hajlanak. A mintázat észak-déli irányban változik, a Szaharához közelebb a csíkozás keskenyebb és határozottabb; és déli populációkban barna "árnyék csíkok" is megfigyelhetők a fekete és fehér színezet között.



Az alföldi zebrák elsősorban fűvel táplálkoznak, de a száraz évszakban néha gumókat és rizómákat, alkalmanként lombot, hajtásokat és gyümölcsöket is fogyasztanak. Leggyakrabban 5-20 kancából és ezek csikóiból álló csapatokban élnek, melyet egy domináns csődör felügyel. A fiatal mének agglegénycsapatokat alkotnak.



A zebrakanca 12 hónapos vemhességet követően egy utódot hoz világra. Maga az alföldi zebra nem veszélyeztetett, de egyes alfajai igen, sőt, a legfurcsább mintázatú alföldi zebra alfajt, a kvaggát (Equus quagga quagga) az ember már ki is pusztította a 19. század második felében.



Jelenleg a szegedi csapat két kancából és a csikóból áll, de még érkezhet egy új jövevény a közeljövőben.



A gondozók egy az állatkert honlapján elérhető kérdőíven a látogatók javaslatait várják arról, hogyan nevezzék el a csődört.