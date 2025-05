Háború

Észak-Korea nukleáris válaszcsapást szimulált - Kim Dzsongun személyesen felügyelte a gyakorlatot

Észak-Korea katonai gyakorlatot hajtott végre, amely egy nukleáris válaszcsapás szimulációját célozta – számolt be a KCNA állami hírügynökség. A hadgyakorlat során rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat és nagy hatótávolságú tüzérségi eszközöket teszteltek, miközben Kim Dzsongun személyesen ellenőrizte az ország „nukleáris elsütőrendszerének” működőképességét.



A csütörtöki gyakorlat középpontjában a 600 mm-es többszörös rakétaindító rendszerek és a Hwasong-11 (KN-23) taktikai ballisztikus rakéta állt – mindkét eszközt nukleáris robbanófej hordozására alkalmasnak minősítették. A jelentések szerint a rakéták körülbelül 800 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak, így bizonyítva a fegyverrendszerek hatékonyságát és pontosságát.



A hadgyakorlat egyik fő célja az úgynevezett „nukleáris elsütőrendszer” tesztelése volt – ez az Észak-Korea által fejlesztett irányító és vezérlőrendszer, amely a nukleáris arzenál gyors bevetését hivatott biztosítani krízishelyzet esetén. A KCNA szerint „a gyakorlat elérte célját, és megerősítette a parancsnoki és mozgósítási rendszer megbízhatóságát”.



Kim Dzsongun a gyakorlat során kiemelte a nukleáris erők folyamatos harckészültségének fontosságát, hangsúlyozva a hosszú távú precíziós csapásmérési képességek fejlesztésének szükségességét. A vezető korábban már szorgalmazta a haditengerészet nukleáris felfegyverzésének gyorsítását, miután részt vett egy fegyverrendszer-teszten a Choe Hyon nevű, többfeladatú romboló fedélzetén. Akkor úgy fogalmazott, hogy a hadihajó tűzereje még mindig „túlságosan hagyományos”, és nem tekinthető megbízható tengeri védelmi eszköznek.



A Koreai-félszigeten továbbra is feszült a helyzet, mivel az Egyesült Államok és Dél-Korea rendszeresen tart közös hadgyakorlatokat a térségben – ezeket Phenjan provokatív lépéseknek tekinti. Észak-Korea válaszul egyre gyakoribb rakétateszteket hajt végre, arra hivatkozva, hogy ezek az ország önvédelmi és elrettentési jogához tartoznak.



A régió geopolitikai dinamikáját tovább árnyalja az Oroszországgal 2024-ben kötött kölcsönös védelmi egyezmény. A dokumentum értelmében Moszkva katonai segítséget nyújt Phenjannak támadás esetén. Az egyezmény aláírását követően észak-koreai csapatok hivatalosan is csatlakoztak az orosz hadműveletekhez a Kurszki terület ukrán támadásának visszaverésére. Vlagyimir Putyin elnök külön köszönetet mondott Észak-Koreának a „hősiességért és kiemelkedő harci felkészültségért”.