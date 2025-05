Diplomácia

Szijjártó - Magyarország kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet

„Mi, magyarok békét akarunk, nemet mondunk a háborúra, nem engedjük, hogy belesodorják Magyarországot a háborúba, ezek az okai többek között az Ukrajna által indított lejárató akciónak, ráadásul a magyar emberek épp döntést hoznak arról, hogy Ukrajna tagja legyen-e az EU-nak” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken, a Facebookon közzétett videójában azután, hogy az ukrán szolgálatok pénteken közölték: magyar ügynökhálózat tagjait tartóztatták le Ukrajnában kémkedés gyanújával.



Szijjártó Péter azzal folytatta, hogy a mai napon kiutasítottak Magyarországról két, a budapesti ukrán nagykövetségen diplomáciai fedésben dolgozó kémet. Az erről szóló döntést Ukrajna budapesti nagykövetének az elmúlt percekben adták át.



Szijjártó azt mondta, a magyar kormány nem tűri tovább a Magyarországgal szembeni „folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről”. „Most a legújabb, magyarok ellen indított lejárató akciónak is pontosan az az oka, mint az eddigieknek. Mi magyarok békét akarunk, nemet mondunk a háborúra, nem szállítottunk soha fegyvert Ukrajnának, és nem is fogunk, és nem engedtük, és nem is engedjük azt, hogy belesodorjanak minket, belesodorják Magyarországot ebbe a háborúba” – mondta.



„Ezek a Magyarország ellen indított lejárató akciók okai, és ezek az okai annak a lejárató akciónak is, amelyet most legutóbb indítottak az ukránok Magyarországgal, a magyarokkal szemben” – tette hozzá a miniszter.

A kitiltás előzménye