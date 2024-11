Belföld

Magyar Péter azonnali válaszokat vár 'az orbáni gyermekvédelem vezetőjétől'

Magyar Péter az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, "a totálisan szétvert gyermekvédelem vezetője", Cséplőné Gönczi Veronika szerdán "politikai komisszárként megakadályozta", hogy ő a kórházakhoz hasonlóan bemutassa a nyilvánosságnak, "milyen áldatlan állapotok uralkodnak a gyermekotthonokban".



Kifejtette, Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelenlegi vezetője, "a bicskei fiúk tragédiájának idején éppen Fejér-megyei vezető volt, egyébként az Orbán család jó ismerőse".



Hozzátette:

"a főigazgató asszony a hatályos jogszabályokkal és az ombudsman állásfoglalásával szembemenve megtiltotta", hogy a Tisza Párt gyermekvédelmi szakemberei és az operatőr bemenjen Magyar Péterrel "a szabálytalanságok tömkelegével működő miskolci gyermekvédelmi otthonba", valamint hogy az intézményben felvétel készüljön a tárgyalásukról.



Megjegyezte:a főigazgatóság vezetője azonban "a vele lévő fideszes aktivistával titokban felvetette telefonnal az egész tárgyalásunkat, majd a távozásom után 5 perccel kiadta a megvágott felvételt a propagandának és a Fidesznek".



Magyar Péter felszólította Cséplőné Gönczi Veronikát, hogy "legyen elég bátor, játssza le a titokban készített teljes hangfelvételt, hadd hallják a magyar emberek, hogy beszél ön a borsodi emberekről, gyerekekről, illetve hogyan magyarázza nekem, hogy a gyermekvédelemben élő gyerekek legtöbbször csak kitalálják, hogy pedofil bűncselekmények áldozatai lettek".



"Játssza le a felvételt, hogy kiderüljön, miként mosdatja ön a kormányt, miként próbálja elmagyarázni, hogy az normális, hogy egy 42 főre engedélyezett otthonban 60 gyermek van pszichológus nélkül, illetve hogy miért oké, hogy 120 gyermek van szökésben csak ebből az otthonból, akiknek jó része gyermekprostitúció és drogkartelek áldozatává válik" - tette hozzá a politikus.



Magyar Péter arra is választ vár Cséplőné Gönczi Veronikától, a főigazgató mit tett azért, hogy "a miskolci otthon 3-7 éves gyerekei ne emberhez méltatlan, penészes, beázott mosdót használjanak évek óta".



Arra is kíváncsi, miért félnek Cséplőné Gönczi Veronikától "a valódi gyermekvédelmi szakemberek", és hogyan lett a magyar gyermekvédelmi terület vezetője, "miközben korábban nem dolgozott ezen a területen és saját bevallása szerint is csak tanulja a dolgokat", továbbá "hány gyermekvédelmi otthonban fennálló szabálytalanságot próbált eddig eltussolni kormányzati utasításra".