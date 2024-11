Közlekedés

Havazás - Fennakadások a vasúti közlekedésben

Közölték, Vác térségében a havazás fennakadást okoz a vasúti közlekedésben, ezért a reggeli órákban a Budapest–Vác–Szob, a Budapest–Veresegyház–Vác és a Vác–Galgamácsa vonalon 20-40, esetenként 40-60 perccel hosszabb eljutási időre lehet számítani.



A Vác-Diósjenő-Balassagyarmat vonalon az S750-es vonatok közlekedésében késésekre, jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra is lehet számítani, mert Vác és Szokolya között fadőlés miatt nem lehetséges a közlekedés.



A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon szintén késésekre, hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Szántód és Balatonszárszó között fakidőlés miatt nem közlekednek a vonatok - írták.



Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között felsővezetékhiba miatt nem lehetséges a közlekedés. Az érintett vonatok várakozni kényszerülnek, ezért a reggeli órákban a miskolci fővonalon jelentősen, akár több órával is meghosszabbodhat az eljutási idő.



A Mávinform Facebook-oldala szerint a Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalu vonalon késésekre és kimaradó járatokra is lehet számítani a reggeli órákban.



A Győr-Veszprém vonalon fadőlések lassítják, akadályozzák a vonatközlekedést, ezért a reggeli órákban jelentős késésekre kell számítani.



A Mávinform közölte azt is, hogy kora reggel Kecskeméten egy vonat elgázolt egy embert, ezért Kecskemét és Hetényegyháza között a baleseti helyszínelés miatt szünetel a vonatközlekedés.