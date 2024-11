Otthontámogatás

NGM: januártól új, 150 ezer forintos lakhatási támogatást kapnak a magyar fiatalok lakáskörülményeinek javítására

Januártól új, 150 ezer forintos lakhatási támogatással segíti a kormány a magyar fiatalok lakáskörülményeinek javítását - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden az MTI-vel



A közlemény szerint a kormány kiemelt célja, hogy a magyar fiatalok és a családok számára országszerte biztosítsa a megfizethető lakhatást.



Ezért az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében, a 35 év alatti fiatal munkavállalók esetében a rendkívül kedvező adózású évi 450 ezer forintban maximalizált béren kívüli juttatási kereten felül, havonta további 150 ezer forintos lakhatási támogatási rendszer kialakításáról döntött.



A megfizethető lakhatás biztosítása a kormány 21 pontból álló új gazdaságpolitikai akciótervének egyik alappillére.



Az akcióterv 11. pontja szerint az otthonteremtést a munkáltató által adható lakhatási támogatáson keresztül is segíteni kell, amelyhez a kormány adókedvezményt biztosít - írták.



A kormány döntése értelmében 2025. január 1-jétől a munkáltató a lakhatási kiadások támogatása érdekében, béren kívüli juttatásként a jelenlegi évi 450 ezer forintos kedvezményes felső értékhatár felett, akár havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten maximum 1,8 millió forintig albérleti díj vagy lakáshitel törlesztőrészlet-támogatást utalhat 35 év alatti fiatal munkavállalói számára - áll a közleményben.



A kormány által biztosított új béren kívüli juttatási forma a SZÉP-kártyához hasonlóan rendkívül kedvező adózás mellett adható, ahhoz hasonlóan kizárólag 15 százalékos szja-t és 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell utána megfizetni, azaz összességében mindössze 28 százaléknyi adó terheli.



Az új intézkedés a munkáltatók számára is vonzó lehetőséget biztosít munkavállalóik teljesítményének elismerésére, lakhatásuk támogatására - fogalmaztak.



A tájékoztatás szerint a juttatás lakáscélú hitel törlesztésére, illetve lakbérfizetésre lesz felhasználható.



A munkáltató hiteltörlesztés esetén a szerződés alapján a juttatást közvetlenül a banknak utalhatja, a lakbértámogatás pedig a munkavállaló vagy az ingatlan bérbeadója felé lesz teljesíthető.



A kormány, a fiatalok és a családok lakhatási feltételeinek javítása érdekében további célzott intézkedéseket is bevezet: ilyen a Vidéki Otthonfelújítási Program elindítása, a Széchenyi Pihenő Kártyára érkező juttatások 50 százalékának átmeneti lakásfelújításra való felhasználhatóságának bevezetése, az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának biztosítása, valamint az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa fenntartása is - közölte az NGM.