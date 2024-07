Voks 24 - Egy héten belül le kell szedni a választási plakátokat

Voks 2024

Egy héten belül el kell távolítani a közterületekről a választási plakátokat, csak ott maradhatnak kint, ahol meg kell ismételni a június 9-ei önkormányzati választás szavazását; ezeken a helyeken nem érvényes a plakáteltávolításra vonatkozó szabályozás, mivel még tart a kampányidőszak.



Az európai parlamenti (EP-) választáson induló pártoknak, valamint az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelölteknek és jelölőszervezeteknek július 9-éig - tehát a szavazásnap utáni 30 napon belül - kell leszedniük a kampány időszakában közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Ez az előírás nem vonatkozik azonban azokra a településekre, ahol jogszabálysértés miatt meg kell ismételni a szavazást.



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint kilenc település érintett valamilyen (képviselői, polgármesteri vagy nemzetiségi) megismételt önkormányzati választásban: Nemesdéd, Penészlek, Ópályi, Nagytarcsa, Kalocsa, Szegi, Fonyód, Ófehértó, Nagykálló.



A megismételt szavazásokat július 7-én tartják. Ezeken a településeken így jelenleg is tart a kampányidőszak, egészen a szavazás napjáig.



A többi településen azonban - azokon is, ahol időközi választást kell tartani - a választási plakátokat el kell távolítani július 9-éig. A választási törvény szerint a plakátokat azoknak kell leszedniük, akik azokat kihelyezték vagy akinek az érdekében elhelyezték.



Ha a hirdetményeket nem távolítják el időben, akkor az önkormányzatoknak kell eljárniuk. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd ennek költségét kiszámlázhatják.