Közlekedés

Átadták az újjáépített balatonszéplaki és balatonfenyvesi vasútállomást

Átadták szerdán Balatonszéplak-felső és Balatonyfenyves vasútállomását, amelyeket mintegy kétmilliárd forintból építettek újjá az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) beruházásában.



A Balatonszéplakon tartott átadón Bogdán Béla, a tárca közúti, műszaki ellenőrzési főosztályvezetője elmondta, a széplaki létesítményt a régi épület elbontása után 600 millió forintos európai uniós forrásból építették fel.



Ismertette: Balatonfenyvesen 1,4 milliárd forintos európai uniós támogatással az új fogadóépület mellett a vágányok megközelítését szolgáló lépcsőkart is építettek, mindkét helyszínen napelemeket, hőszivattyús hűtő-fűtőrendszert telepítettek.



Közlése szerint a projektben térfigyelő kamerákat helyeztek el, és Széplakon 12, Balatonfenyvesen 18 állásos kerékpártárolót, akadálymentes parkolót alakítottak ki, korszerűsítették az utastájékoztató rendszereket, és megújították az állomások környezetében a parkokat.



Móring József Attila, Somogy vármegye 3. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a fejlesztések nyomán remélhetően többen választják a vasutat a Balaton megközelítésére, Witzmann Mihály (Fidesz), a vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője pedig emlékeztetett rá, hogy a kormány a dél-balatoni vasút megújítására több mint 73 milliárd forintot biztosított, a felújítások 2018-ban fejeződtek be. Azt mondta, bízik abban, hogy a Siófok-Kaposvár vasútvonal korszerűsítésére is lesz lehetőség a közeljövőben. A vasúti fejlesztésekkel lerövidült a menetidő a főváros és a Balaton között, javult az utazási komfort és az utasbiztonság - tette hozzá.



Szilágyi Tibor, a MÁV Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója elmondta, 2018-ban több mint húsz balatoni fogadóépület felújítását határozták el, ezek közül most két állomás készült el. A források megléte esetén 2025-től a többi állomást is újjáépítik a déli és az északi parton egyaránt.



Beszámolt arról is, hogy májusban minden eddiginél több, 900 ezer vármegye- és országbérletet értékesítettek, havonta átlagosan 800 ezer utas használja utazásra a lehetőségeket. A Balaton déli partján tavaly 3,4 millió utas közlekedett vasúton, ami azt jelenti, hogy a vasút versenyképes a közúttal. Az elmúlt években kialakított menetidő, járatsűrűség és tarifarendszer biztosítja, hogy nyáron sokkal kényelmesebben és gyorsabban el lehet érni a balatoni településeket - jegyezte meg.



Az ÉKM közleménye szerint a balatonszéplaki projekt kivitelezője a Mega-Logistic Zrt. volt, a balatonfenyvesi beruházás a Homlok Építőipari Kft. kivitelezésében készült el.