EU

Nacsa Lőrinc: Manfred Weber egy valódi hungarofób ember

Egy valódi hungarofób embernek nevezte Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője szombaton. Nacsa Lőrinc közölte, a háború-, migráció- és genderpárti Manfred Weberhez csatlakozott most Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke az Európai Parlamentben (EP).



A kormánypárti politikus a Facebook-oldalára feltöltött videójában azt mondta: az Európai Néppártot "balra toló" Manfred Weber egy háborúpárti politikus, aki folyamatosan még több harci járművet, még több fegyvert, még több lőszert akar Ukrajnába küldeni.



A szóvivő szerint Manfred Weber régóta ellenséges Magyarországgal szemben, és a hazai baloldallal együtt megszavazott 21 Magyarországgal szembeni határozatot.



Hozzátette, a politikus már a kezdetektől fogva támogatta a migrációt és a kötelező kvótát.



"Manfred Weber egy valódi hungarofób ember. Támadja hazánkat, amiért nem engedjük be a genderpropagandát az iskoláinkba, amiért megvédjük a szuverenitásunkat és kimaradunk a háborúból, valamint nemet mondunk a migrációra" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez a háború-, migráció- és genderpárti Manfred Weberhez csatlakozott most Magyar Péter.



"Úgy tűnik, hogy a következő Európai Parlamentben az ő személyében lesz utánpótlása Donáth Anna és Cseh Katalin magyar érdekekkel szembemenő tevékenységének" - mondta Nacsa Lőrinc.