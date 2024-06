Oktatás

OH: közzétették a PISA pénzügyiműveltség-mérés eredményeit

A magyar tanulók 492 pontos átlageredménye nem tér el szignifikánsan a mérésben részt vevő OECD-országok átlagától (498 pont), meghaladja viszont az összes részt vevő ország átlagát (475 pont). 2024.06.28 07:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyilvánosságra hozták a 2022. évi PISA-vizsgálat pénzügyi műveltégre vonatkozó nemzetközi jelentését, a hazai eredmények a vizsgálatban részt vevő OECD-országok átlagába illeszkednek - közölte az Oktatási Hivatal (OH).



Azt írták, a pénzügyiműveltség-mérés 2012 óta opcionális része a PISA-vizsgálatnak, Magyarország először vett részt benne. A mérés 20 országban, köztük 14 OECD-tagországban vizsgálta a 15 éves tanulók pénzügyi műveltségét: hogy a diákok milyen mértékben rendelkeznek a pénzügyi döntések meghozásához szükséges alapvető tudással és készségekkel.



A tájékoztatás szerint a magyar tanulók 492 pontos átlageredménye nem tér el szignifikánsan a mérésben részt vevő OECD-országok átlagától (498 pont), meghaladja viszont az összes részt vevő ország átlagát (475 pont).



A 15 éves magyar diákok közel 82 százaléka a társadalmi szempontból elvárható minimális vagy annál magasabb képességekkel rendelkezik a pénzügyi műveltség területén. A PISA-vizsgálat többi területéhez hasonlóan a részt vevő országok mindegyikében ezúttal is jobban teljesítettek a kedvezőbb családi hátterű tanulók - ismertette a hivatal.



Tudatták azt is, hogy a vizsgálat fontos eleme a mérést kiegészítő, a tanulók pénzügyi tapasztalatait, attitűdjét és viselkedését vizsgáló kérdőív. A kérdőívben vizsgált tényezők és a pénzügyi műveltségi mérésen nyújtott teljesítmény között összetett viszony rajzolódik ki: általánosságban kijelenthető, hogy a PISA-mérésen nyújtott jobb tanulói teljesítmény felelősebb pénzügyi viselkedéssel párosul.



Az Oktatási Hivatal és a Pénziránytű Alapítvány együttműködésében készülő, a magyar eredményeket részletesen elemző jelentést várhatóan 2024. július első felében hozzák nyilvánosságra - írta az OH.