Családpolitika

Jövő hétfőn indul az Otthonfelújítási program

Jövő hétfőn indul az Otthonfelújítási program, amely az 1990 vége előtt használatbavételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését támogatja európai uniós forrásból - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Fábián Gergely hangsúlyozta, hogy a program célja az adott épület energiahatékonyságának javítása, és legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni a felújítással.



Hozzátette, hogy a támogatást például a fűtési rendszer, a vízrendszer és a hőszigetelés korszerűsítésére, valamint a nyílászárók cseréjére lehet fordítani.



Megjegyezte, hogy a program kapcsán tartott társadalmi egyeztetésre nagyon sok felvetés érkezett, így került be a támogatott fejlesztések közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, valamint a műanyag mellett a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése, és a kőzetgyapot hőszigetelés is.



Fontosnak nevezte, hogy a felhasználható kulcstermékek listája az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. honlapján már elérhető.



Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a program kerete 108 milliárd forint, míg a támogatás maximális összege hatmillió forint, aminek egy része kamatmentes hitel, más része pedig vissza nem térítendő támogatás.



Fábián Gergely azt mondta, hogy a becslések szerint 20-30 ezer család élhet a támogatás nyújtotta kerettel.



Az államtitkár kiemelte, hogy az, akinek van igazolt jövedelme, nullás adóigazolása, valamint önerővel is rendelkezik, és az ingatlana megfelel az előfeltételeknek, elkezdheti a programot.



A részletektől az MFB honlapján, illetve az MFB Pont Plusz lakossági hálózat bankfiókjaiban lehet tájékozódni - mondta Fábián Gergely.