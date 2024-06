Bíróság

Életfogytiglanra ítéltek, mert élve elásta az élettársát

Nem jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék kedden azt a férfit, aki 2022 márciusában otthonukban bántalmazta élettársát, majd az eszméletlen, de még élő asszonyt elásta a házuk udvarán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírvasváriban.



A bíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A férfi büntetéséből legkorábban huszonöt év után bocsátható feltételes szabadságra - írta Bartha Andrea, a törvényszék sajtószóvivője az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az ítélet szerint a 2021 óta élettársakként együtt élő férfi és nő kapcsolata a vádlott féltékenysége miatt megromlott, gyakran veszekedtek; egy ilyen alkalommal a férfi a szeménél megütötte a nőt, majd többször meg is pofozta.



Kettejük között 2022. március 9-én ismét vita alakult ki, amelynek során a férfi egy nagyobb fadarabbal fejen és lábon ütötte az asszonyt, majd kétszer egy húsklopfolóval a hátára is ráütött - ismertette a szóvivő.



Két nappal később a vádlott arra ért haza a munkából, hogy párja eszméletlenül fekszik a hálószobában. Tartva a felelősségre vonástól a férfi az eszméletlen, de még életjeleket mutató nőre szemeteszsákokat húzott, majd a testét a házuk udvarán lévő istállóban kiásott mély gödörbe tette - közölte Bartha Andrea.



A nő halálát az élve eltemetéssel járó fulladás okozta - tette hozzá.



Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője felmentés és enyhítés miatt jelentett be fellebbezést. A per a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.