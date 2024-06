Társadalompolitika

Fülöp Attila: visszamenőlegesen emelkedik a nevelőszülői ellátmány

A szigorításokat, fejlesztéseket is tartalmazó jogszabály alapján például a nevelőszülők már a kollégiumi elhelyezés időszakára is teljes díjazásra számíthatnak. 2024.06.21 08:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Emelkedik az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege, az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásokra lehet fordítani - jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten.



Fülöp Attila közölte: a nevelőszülői ellátmány jelenleg alapesetben 53 437 forint havonta, ezt emeli meg a kormány 11 ezer forinttal, a növekményt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. Ez összességében több mint kétmilliárd forintot jelent - tette hozzá.



Az államtitkár kiemelte, ez a lépés folytatása a tavalyi ellátmánynövelésnek, akkor 25 százalék volt a növekedés, így két év alatt 50 százalékkal nőtt ez a támogatási forma.



Kitért arra, hogy a parlament múlt héten fogadta el a gyermekvédelmi törvény módosításait, ami "egy új szintet, új korszakot jelent" a gyermekvédelemben.



A szigorításokat, fejlesztéseket is tartalmazó jogszabály alapján például a nevelőszülők már a kollégiumi elhelyezés időszakára is teljes díjazásra számíthatnak - mondta.