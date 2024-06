Állati

Európai vadmacskák születtek a Szegedi Vadasparkban - videó

Három európai vadmacska (Felis silvestris silvestris) született a Szegedi Vadasparkban, a kölyköket már a látogatók is megfigyelhetik - közölte az állatkert szombaton közösségi oldalán.



A vadaspark Európa állatvilágát bemutató részére tavaly érkezett egy pár vadmacska Németországból. A hím és a nőstény rövid idő után elfogadták egymást, így május elején meg is születtek az első kölykök. Az anya gondosan neveli kicsinyeit, így már a látogatók is megfigyelhetik az egyre bátrabb kismacskákat, ahogy a szülőodujukban játszanak.



Az európai vadmacska külsőleg nagyon hasonlít a cirmos házimacskához, leginkább a vastagabb, farkán lévő fekete harántcsíkok alapján lehet őket megkülönböztetni. Színük szinte mindig szürkésbarna, a hasi oldalon és a lábak belső felén okkersárga beütéssel. Testalkatuk is zömökebb, mint a házimacskáké, a hímek öt-hét, a nőstények négy-öt kilósak, de a leírások alapján felbukanak nyolc kilogrammos kandúrok is. A hosszuk - farokkal együtt - meghaladhatja az egy métert.



A viselkedésükben nagyobb az eltérés, a vadmacska sokkal bizalmatlanabb, mint egy kóbor házimacska. Kerülik a településeket, az ember által bolygatott helyeket. Az Ibériai félszigettől egészen a Kaukázusig előfordulnak. Magyarországon a középhegységekben, a Gödöllői-dombságban, valamint a Duna alsó szakaszát, a Tiszát, Drávát, Körösöket kísérő ártéri erdőkben fordulnak elő. A vadmacska Magyarországon 2012 óta fokozottan védett.



Kisemlősökkel, madarakkal, ritkábban halakkal, hüllőkkel, ízeltlábúakkal táplálkoznak. Magányosan élnek, az egyedek vadászterületének nagysága jellemzően a táplálék mennyiségétől függ.



A vadmacska és a házimacska keveredhetnek egymással, ami a legnagyobb veszélyt jelenti az európai, így a magyar állományra is, hiszen így idővel eltűnhetnek a tisztavérű vadmacskák.



A Szegedi Vadasparkban született vadmacskák, miután felnőnek, egy másik állatkertbe kerülnek.